Hugo Souza, do Corinthians, sobre regra oito segundos: ‘Se for levada a sério’

Hugo Souza foi o herói do Corinthians na final do Paulistão contra o Palmeiras. Ele defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga e garantiu o empate em Itaquera. Como o Timão havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, ficou com o título e encerrou um jejum de seis anos sem conquistas no clube do Parque São Jorge. Hugo deve reforçar o time no duelo contra o Vasco, no sábado (05), pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.

Após empatar com o Bahia fora de casa e perder na Sul-Americana, o Corinthians tenta conquistar sua primeira vitória no Brasileirão. Hugo comentou sobre a nova prática dos goleiros para fazer cera e a regra dos oito segundos com a bola nas mãos.

VEJA: Hugo Souza fará treinamento ‘especial’ para antecipar retorno

“Se levarem a sério, o jogo vai ficar bem mais dinâmico e vai evitar muita cera. Eu, como goleiro, também faço cera em alguns momentos, não vou me excluir desse grupo. Mas, se levarem a sério, o jogo vai ficar bem mais dinâmico”, afirmou Hugo para a ESPN.

O goleiro, aliás, chegou ao Corinthians após as saídas conturbadas de Cássio, que foi para o Cruzeiro, e de Carlos Miguel, negociado com o futebol inglês. Hugo rapidamente virou peça-chave no time de Ramón Díaz. Ele passará por tratamento intensivo para tentar jogar na segunda rodada do Brasileirão, já que sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

