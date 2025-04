Palmeiras nega saída de Raphael Veiga e pretende ficar com meia até 2027

O meia Raphael Veiga não vive um dos seus melhores momentos no Palmeiras e, recentemente, perdeu um pênalti na final do Paulistão que poderia ter mudado o rumo do confronto contra o Corinthians. Apesar disso, a diretoria do Alviverde reconhece a importância do camisa 23 e quer renovar seu contrato até a temporada de 2027.

Na final em Itaquera, Veiga evitou falar sobre o futuro e deixou a situação em aberto. Por outro lado, Anderson Barros, diretor de futebol do clube paulista, descartou qualquer possibilidade de negociar o jogador nesta temporada. O Palmeiras ainda disputa o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil e jogará o Super Mundial no meio do ano.

“Veiga é um dos atletas mais importantes do nosso elenco. Ele participou de um ciclo extremamente vitorioso e seguirá conosco nesta temporada. Até o fim do ano, continuará como peça fundamental. Temos jogadores que estão no clube desde o início desse ciclo, e o Veiga é um deles”, afirmou o dirigente ao portal ge.

Em 2025, Veiga atuou em 13 dos 18 jogos do Palmeiras, marcou dois gols e distribuiu sete assistências. No entanto, não viajou para Lima, no Peru, e ficou fora da vitória sobre o Sporting Cristal na estreia da Libertadores. Ele sofreu uma pancada na lombar durante o confronto contra o Botafogo, e passará por nova avaliação antes do duelo com o Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo (06).

