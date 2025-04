Ex-Grêmio tem relógio roubado em assalto na Espanha: ‘Questão de segundos’

O meio-campista Arthur Melo, revelado pelo Grêmio e atualmente emprestado ao Girona, foi vítima de um assalto na tarde de quinta-feira (03), enquanto curtia o dia de folga em Barcelona. O brasileiro teve seu relógio levado por dois indivíduos na movimentada avenida Passeig de Gracia.

De acordo com relatos, Arthur havia acabado de concluir algumas compras e retornava ao estacionamento quando foi surpreendido por um dos criminosos, que arrancou o objeto de seu pulso. “Questão de segundos”, revelou uma fonte próxima ao jogador. O assaltante fugiu rapidamente com o apoio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta.

Apesar do susto, o jogador de 28 anos, que não sofreu ferimentos, registrou queixa às autoridades locais. O episódio ocorreu em plena luz do dia, no meio da tarde, em uma das regiões mais visitadas da capital catalã.

Aliás, o incidente não alterou a rotina do atleta. Arthur participou normalmente do treinamento do Girona na manhã desta sexta-feira (04 de abril) e está à disposição do técnico para a partida contra o Alavés, marcada para este sábado (05 de abril), às 13h30 (horário de Brasília).

Revelado pelo Grêmio

Meio-campista da base do Tricolor gaúcho, Arthur soma passagens por grandes clubes europeus. Chegou ao Barcelona em 2018 e, posteriormente, foi transferido para a Juventus. Desde então, o jogador passou por Liverpool, Fiorentina e, atualmente, defende o Girona. Na última janela de transferências do início do ano, chegou a receber sondagens para retornar ao futebol brasileiro, sendo o Santos o principal interessado.

A transferência de Arthur ao Barcelona ocorreu por cerca de € 31 milhões (R$ 140,7 milhões) à época, com € 4 milhões (R$ 18,4 milhões) antecipados. O contrato ainda previa bônus de até € 9 milhões (R$ 41,2 milhões) pelo desempenho do jogador. Ele deixou o Brasil após 70 partidas disputadas e seis gols marcados. Em 2018, ano da transferência, participou de 18 jogos e balançou as redes quatro vezes.

Mesmo com o ocorrido, Arthur segue focado no seu desempenho em campo. Na atual temporada, já entrou em campo em seis ocasiões pelo Girona e foi titular na última rodada da La Liga, quando sua equipe foi derrotada pelo Barcelona por 4 a 1.

