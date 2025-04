Renato Gaúcho, sobre Seleção Brasileira: ‘?? um sonho’

Em sua coletiva de retorno ao Fluminense, nesta sexta-feira (4), o técnico Renato Gaúcho falou sobre a Seleção Brasileira. Segundo o próprio, seria um “sonho” comandar a Amarelinha. Ele agradeceu a citação de Ronaldo Fenômeno acerca de seu nome como possível substituto de Dorival Jr, mas revelou jamais ter recebido convite para tornar-se o comandante brasileiro, explicando que suas recusas anteriores a times não tinha a ver com a Canarinho.

“Fiquei feliz, principalmente tratando do Ronaldo. Um jogador conhecido no mundo todo, campeão do Mundo. Tenho uma admiração muito grande por ele ter citado meu nome. Eu fico feliz só em ter sido lembrado para a Seleção Brasileira. Mas ninguém me procurou e nunca passou pela minha cabeça não aceitar nenhum convite e esperar a Seleção Brasileira”, revelou.

Renato, aliás, acredita que sua ida para a Seleção é algo que pode ocorrer “normalmente”. Para ele, tanto jogadores, quanto treinadores deveriam ter como objetivo vestir a Amarelinha.

“Eu acho que a Seleção Brasileira é uma coisa que vai acontecer normalmente. Eu procuro, por onde eu passo, fazer da melhor maneira possível o meu trabalho para conquistar títulos e ser lembrado para a Seleção. É um sonho que eu tenho. Eu sempre falo que eu acho que qualquer treinador tem que ter esse sonho de chegar na Seleção, que é o máximo pra ele. Um treinador que não pensa em chegar na Seleção Brasileira, pelo menos na minha opinião, é porque não se garante”, disse.

‘Tem que pensar grande’

Ele seguiu o discurso, rememorando seu início de carreira como jogador do Grêmio. Segundo Renato, chegou aos 18 anos no Tricolor gaúcho e logo no ano seguinte já estava no selecionado do Brasil.

“Eu, quando tinha 18 anos e cheguei no Grêmio, tinha um sonho de chegar na Seleção Brasileira. Com 19 anos cheguei e fiquei dez anos. Então, eu acho que o profissional tem que pensar sempre grande. O que é pensar grande? É chegar na Seleção Brasileira como jogador ou como técnico. Se um dia esse sonho meu vai ser realizado, eu não sei, mas eu trabalho nos clubes pra que um dia eu possa ter também uma oportunidade na Seleção Brasileira”, afirmou Renato.

O novo comandante do Fluminense, que chega para sua sétima passagem, explicou que estava “descansando” após sua saída do Grêmio.

“Mas jamais vou ficar parado esperando o convite da Seleção. Eu tinha um desejo no momento de ir trabalhar no Fluminense. Agradeço mais uma vez o presidente Mario por ter me convidado. Eu aceitei de imediato, então muita gente poderia pensar assim: “Ah, o Renato está recusando algumas propostas porque ele tá esperando a Seleção Brasileira”. Não, naquele momento eu não estava aceitando nenhum convite porque realmente precisava de um tempo pra descansar. Eu descansei. Dez dias atrás dei uma entrevista e falei: “estou no mercado agora”. Então, se alguém pensou que eu estava esperando a Seleção Brasileira, não. Se um dia tiver que acontecer a Seleção Brasileira, eu vou aceitar com maior prazer”, finalizou.

