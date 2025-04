Grêmio planeja retornos para duelo com o Ceará, mas deve poupar Braithwaite

A maratona exaustiva de jogos já obrigou o Grêmio a promover um rodízio no elenco. Neste cenário, a comissão técnica preferiu poupar quatro jogadores do último compromisso, contra o Sportivo Luqueño, em sua estreia pela Sul-Americana, no Paraguai. De acordo com o relato do treinador Gustavo Quinteros, o lateral-direito Igor Serrote, os meio-campistas Camilo e Edenilson, além de Cristian Oliveira foram ausências pelo desgaste muscular. Na sequência, o comandante indicou que provavelmente o quarteto retornará ao time titular para o confronto com o Ceará.

Por sinal, o Imortal terá curta preparação com apenas dois treinamentos para o definir os 11 iniciais e a estratégia para o jogo contra o Vozão. O primeiro treino ocorreu no retorno da delegação ao Brasil na última quinta-feira (03/04), com atividades leves. Já o segundo ocorreu nesta sexta-feira, antes da viagem para Fortaleza, além de realizar alguns ajustes com base em vídeos das partidas anteriores do Tricolor gaúcho e também na conversa.

Grêmio deve poupar seu artilheiro na temporada

Ao mesmo tempo, pelo pequeno intervalo de tempo entre as partidas, a tendência é de que seja necessário a preservação de outros atletas. Ou seja, o plano provavelmente será dar sequência à rotatividade entre os 11 iniciais. Com isso, Braithwaite deve ser poupado. Até mesmo para aprimorar a sua condição física e voltar a ficar disponível para os compromissos da próxima semana.

No caso, a partida contra o Atlético Grau, do Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e especialmente o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que os dois embates ocorrerão na Arena. O dinamarquês, aliás, voltou a ser motivo de preocupação no Grêmio após concluir recuperação de uma lesão muscular na coxa direita.

Isso porque o camisa 22 sofreu uma torção no tornozelo na reta final do duelo contra o Sportivo Luqueño e mancou na saída do gramado. Segundo Gustavo Quinteros, ele sofreu o problema depois de disputar bola no alto. Caso realmente Braithwaite não seja relacionado, a expectativa é de que Arezo continue como o titular. Além disso, será um desfalque impactante, pois o atacante é o artilheiro do Tricolor Gaúcho na temporada, com oito gols em 12 jogos. O Imortal enfrenta o Ceará, neste sábado (05/04), às 18h30, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

