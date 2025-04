Conselheiro de John Textor usa candidatura à presidência como marketing

Torcedor do Botafogo e conselheiro de John Textor, Felipe Neto usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para explicar que sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026 não passou de uma estratégia de marketing. Ele fez o anúncio um dia antes.

Dessa forma, ele divulgou o lançamento em áudio do livro “1984”, de George Orwell, narrado por Lázaro Ramos, Mateus Solano, Milhem Cortaz e Alice Carvalho. Assim, o influenciador contou que se inspirou de maneira proposital na história do governo ditatorial narrado no clássico para criar sua peça de publicidade.

“Não vou me candidatar a coisa alguma. Tudo que eu falei naquele vídeo é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias, que eu fiz de propósito. E se você acreditou, ou pior, gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais”, afirmou. “A literatura é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Ler ou ouvir ‘1984’ nesse momento é crucial. O mundo está cada vez mais violento, está cada vez mais perigoso de viver, inclusive, uma versão realista do que acontece nesse livro”, disse.

A obra de George Orwell, portanto, trata de um mundo distópico, onde os cidadãos são vigiados constantemente por um governo ditatorial e vigilante definido como “Grande Irmão”.

Conselheiro de John Textor

Felipe Neto se tornou conselheiro de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, em fevereiro deste ano. Antes, o influenciador, portanto, começou a postar assuntos sobre o Botafogo e chegou a falar que se tornaria “setorista” do clube, desmentindo as informações falsas em geral. Além disso, Felipe defendeu o do dono da SAF do Alvinegro, John Textor, que recebeu críticas pela demora na contratação de um técnico.