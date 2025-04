??cone francês responsabiliza divórcio pela ‘quebra’ de Guardiola no City: ‘chocante’

O Manchester City, que nos últimos anos mirou na hegemonia do futebol inglês e no mais alto escalão da Europa, vive uma temporada atípica. As razões evidentemente passam por inúmeras falhas táticas e técnicas, porém também podem envolver questões pessoais. Na visão ex-jogador francês Emmanuel Petit, o divórcio recente do técnico tem ligação direta com o rendimento da equipe inglesa.

Guardiola e Cristina Serra colocaram fim à relação – de mais de três décadas – no final do ano passado. Já o processo de divórcio, iniciado em fevereiro, teria abalado emocionalmente o treinador espanhol. “Algo se quebrou com ele”, declarou Petit, que completou: “Não quero falar sobre sua vida particular, mas acho que o que aconteceu fora de campo pode ter tido um grande impacto”.

Atualmente, o Manchester City ocupa apenas a quinta colocação na Premier League, com 51 pontos – dez de diferença para o segundo colocado, por exemplo. O clube, que conquistou os últimos quatro títulos da liga nacional, ainda sofreu eliminações precoces na Champions League e na Copa da Liga Inglesa. A Copa da Inglaterra, na qual disputará a semifinal contra o Nottingham Forest no sábado (27), representa a última esperança de taça na temporada.

“Chocante de assistir”

Petit, que defendeu equipes como Arsenal, Chelsea e Barcelona, afirmou que a queda de rendimento do City foi visível. “Quando você olha para esse time, não é o mesmo dos últimos anos. A forma como desmoronaram ao mesmo tempo foi chocante de assistir. Eles perderam muitos jogos”, comentou o francês, em entrevista ao site ‘pokerfirma‘.

Divórcio de Guardiola

A separação está sendo conduzida de forma amigável, conforme publicado pelo jornal inglês ‘The Sun‘. O casal optou por usar a mesma equipe de advogados a fim de evitar conflitos judiciais, mas Pep ainda usa a aliança de casamento. Informações indicam que o treinador mantém esperança em uma possível reconciliação, enquanto há quem aposte que na firmeza de Cristina.

O jornal espanhol Sport atribuiu a renovação do técnico com o City, até o fim de 2027, ao fim da união de 30 anos com Cristina Serra. Isso porque a estilista havia combinado com técnico que a família deixaria a Inglaterra em 2025, conforme programado na última extensão contratual.

Calendário

O próximo desafio do City será neste domingo (6), às 12h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Manchester United no Old Trafford, pela 31ª rodada da Premier League. Uma vitória pode ser decisiva para manter vivas as chances de classificação à próxima edição da Champions League e, igualmente, dar novo ânimo ao grupo neste final de temporada.

