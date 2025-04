Série B: ESPN e Disney+ vão transmitir partidas; saiba mais

A Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão completa na ESPN e na Disney + nesta temporada. O canal acertou acordo com Liga Forte União (LFU) e com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e exibirá, a partir da primeira rodada, todas as 380 partidas anuais da competição.

Assim, os assinantes dos canais da TV fechada e pelo streaming, por meio do Disney+, conseguirá acompanhar os jogos do campeonato. Vale ressaltar, portanto, que a Série B reúne alguns dos mais tradicionais e populares times do país. São 20 equipes representando cinco regiões do Brasil.

O formato da Série B deste ano é o mesmo, desde 2006. Serão 20 times na disputa do título, com a classificação dos quatro primeiros para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C. Grandes clássicos estaduais do futebol brasileiro estão garantidos na competição nesta temporada, como Athletico Paranaense x Coritiba, Goiás x Vila Nova e Remo x Paysandu. Além disso, ainda terá confronto com rivalidades regionais.

Dessa forma, as transmissões da Série B se junta ao amplo catálogo de futebol da ESPN e do Disney+, que já transmite partidas de clubes brasileiros, como a Copa do Nordeste, Libertadores e Sul- Americana. No catálogo também traz jogos do futebol europeu, com a exibição das principais ligas nacionais como os Campeonatos Espanhol, Inglês e Italiano.

Início da Série B

A Série B de 2025 terá início nesta sexta-feira (4) com três partidas. O confronto entre Goiás e Amazonas, às 19h, no Hailé Pinheiro, portanto, será o primeiro jogo da competição.

