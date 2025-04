NBB: Brasília recebe Vasco em confronto direto antes dos playoffs

Em clima de preparação para os playoffs, o Brasília recebe o Vasco, neste sábado (5/4), às 11h, no ginásio Nilson Nelson, pela reta final da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). Apesar das duas equipes estarem classificadas para o mata-mata, o encontro ganhou tom de confronto direto na disputa pela quarta colocação da liga. YouTube, Basquetepass e UOL transmitem.

Restando apenas mais quatro partidas para o fim da primeira fase do campeonato, o Brasília ficou para trás na disputa por um lugar no top-3 após a derrota para o líder Minas na última quarta (2/4). O resultado, inclusive, ligou um alerta na equipe, que teve a pior pontuação da temporada, com apenas 63 pontos anotados.

Com isso, o time candango estacionou no quarto lugar, com 19 vitórias e 11 derrotas, dois jogos atrás do Franca, em terceiro. O distanciamento dos primeiros faz a equipe de Dedé Barbosa precisar olhar para baixo. Na cola estão Vasco e Bauru, ambos com 17 triunfos e 13 reveses.

Ou seja, se o Brasília vencer o confronto direto contra o cruzmaltino, consegue mais tranquilidade para os últimos compromissos. Porém, se os cariocas levarem a melhor, a briga fica em apenas um jogo.

“Nossa posição não é ruim, mas vamos brigar até o fim pelas melhores colocações. Enquanto tiver chance, vamos brigar, mesmo para ficar em segundo. O Franca abriu vantagem e tem outros times chegando, só que o importante é fazermos nosso trabalho. A mentalidade é que cada partida será um teste para os playoffs e vamos dar o melhor para vencer”, disse o ala Daniel Von Haydin.

Depois do Vasco, o Brasília encerra a sequência de jogos em casa na terça-feira (8/4), contra o Flamengo, às 20h30, no Nilson Nelson. Por fim, a equipe visita Paulistano (17/4) e São Paulo (19/4). Os ingressos para as partidas com os cariocas podem ser adquiridos no aplicativo oficial do time candango.