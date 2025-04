Vitória terá de pagar cláusula caso queira Carlinhos contra o Flamengo

O Vitória não deverá ter à disposição o atacante Carlinhos, neste domingo (6), contra o Flamengo, no Barradão (BA), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que está emprestado pelo clube carioca, só pode entrar em campo mediante o pagamento de uma cláusula estipulada em contrato. A informação é do “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Até o momento, o Vitória ainda não manifestou interesse em exercer essa compensação financeira e é improvável que faço isso. O empréstimo ao Leão da Barra vai até dezembro deste ano. Aliás, há uma opção de compra estipulada em R$ 4,5 milhões. O Flamengo o comprou junto ao Nova Iguaçu por cerca de R$ 3,2 milhões após o Campeonato Carioca de 2024.

Carlinhos ainda tenta se firmar no Vitória. O atacante já fez 14 partidas e três gols, alternando partidas entre titular e reserva. Aliás, ele entrou no segundo tempo e atuou por 31 minutos no empate em 1 a 1 com a Universidad Católica, do Chile, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Pelo Flamengo, Carlinhos não teve grande atuações e fez somente 20 jogos, com cinco gols. Ele teve conversas com o técnico Filipe Luís neste início de temporada e entendeu que não estaria nos planos do treinador. Anteriormente, o atacante não gostaria de se transferir para o Vitória. No entanto, após os primeiros jogos do Carioca, o atleta decidiu aceitar a oferta da equipe baiana.

