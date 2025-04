Zagueiros do Inter deixam gramado com dores e causam apreensão no Inter

Vitão (esquerda) e Juninho (direita) deixaram o campo com dores após empate do Inter com o Bahia na estreia pela Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / SC Internacional)

A nova dupla de zaga do Inter formada por Vitão e Juninho teve desempenho satisfatório no começo da parceria, com atuações seguras nos dois jogos juntos. Contudo, corre o risco de não ter continuidade no embate com o Cruzeiro, no próximo domingo (06/04). Afinal, os dois reclamaram de dores no empate com o Bahia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Juninho precisou deixar o campo na segunda etapa com incômodo na coxa esquerda. Assim, o técnico Roger Machado escolheu Rogel para ser o seu substituto. Apesar do receio, o camisa 18 entende que o problema não deva se configurar como uma lesão.

“Pesou um pouquinho o adutor, mas nada de mais. Saí por precaução, para não agravar mais, mas não é nada preocupante”, esclareceu o zagueiro.

Posteriormente, Juninho declarou que provavelmente estará disponível para o compromisso seguinte do Colorado, quando enfrentará a Raposa.

“Fico à disposição para domingo. Como eu disse, agora é recuperar ao máximo nesses dois dias que temos, pois temos um jogo difícil dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Agora, o foco é descansar para o próximo jogo”, acrescentou o defensor.

Vale relembrar que o zagueiro já estreou como titular, pois Victor Gabriel sofreu uma contusão na coxa direita durante a decisão do Campeonato Gaúcho. Desde então, Juninho soma duas partidas pelo Internacional.

Vitão também não deve preocupar o Inter para sequência

Depois do apito final, no momento em que os jogadores se cumprimentavam, Vitão ficou um tempo deitado no campo, sob observação dos médicos do clube. O treinador do Inter expôs o diagnóstico inicial em que os seus jogadores se encontram. Com relação a Juninho, ainda é muito cedo para tirar conclusões.

“Sentiu pesar o adutor, mas é precoce a gente conseguir alguma avaliação”, pontuou o comandante.

Posteriormente, citou que o entendimento é de que o problema de Vitão também não seja grave.

“Acho que alguém caiu por cima do tornozelo dele. Ele está fazendo um ‘gelinho’”, finalizou Roger Machado.

O Inter volta a campo para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

