Inter completa 116 anos com direito à festa no Beira-Rio e promoção de ingressos

O Inter celebra os 116 anos nesta sexta-feira (04/04), e o clube organiza mais uma edição da “Noite Gigante”, no Beira-Rio. A principal atração do evento será a apresentação do sambista Mumuzinho e ainda contará com os outros artistas. São os casos de DJ Finna, Imperadores do Samba, a escola campeã do Carnaval de Porto Alegre, além do Grupo Zueira e Banda da Guarda Popular.

O Colorado preocupou-se com possíveis danos ao gramado do seu estádio. Assim, estabeleceu que o palco para os shows fosse montado direcionado às arquibancadas. A abertura dos portões ocorrerá às 18h e a celebração terá início duas horas depois, às 20h. A comercialização dos ingressos para a “Noite Gigante” ocorre no Mundo Colorado, portal de sócio do Internacional.

Inclusive, o evento também comemorará o aniversário do Beira-Rio, que completará 50 anos no próximo domingo (06/04). Mesmo dia em que o Internacional enfrentará o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Inter organizou promoção de ingressos para compromisso seguinte no Beira-Rio

Portanto, o clube preparou também uma promoção de ingressos para este embate que está atrelada a esta celebração, nesta sexta-feira (04/04), no estádio. Afinal, os sócios do Inter que comprarem ingressos para a “Noite Gigante” e que contam acesso garantido ou que adquirem as entradas por meio de check in terão direito a um benefício.

No caso, os associados vão receber um cupom de 100% de desconto para levar um acompanhante para o duelo com o Cruzeiro. Os planos que ganharão tal vantagem são “Academia do Povo”, “Nada Vai Nos Separar” e “Campeão do Mundo”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.