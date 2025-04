Polícia prende suspeitos por roubo em vestiário de clube espanhol

A Polícia Nacional espanhola prendeu duas pessoas na quinta-feira (3), suspeitas do roubo de joias dos jogadores do Mallorca. O caso aconteceu no centro de treinamento do RCD Mallorca, em Son Bibiloni, no mês passado.

O roubo aconteceu enquanto os atletas da equipe estavam treinando, de acordo com o jornal espanhol Marca. Alguns jogadores como o argentino Pablo Maffeo, o espanhol Copete e o eslovaco Dominik Greif, foram vítimas do roubo.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o roubo foi de vários objetos, incluindo correntes de ouro e itens com grande valor sentimental para os jogadores.

De acordo com o jornal Última Hora, da Espanha, um dos suspeitos já foi liberado. Por outro lado, o outro permanece detido.

Mallorca se pronuncia

O Mallorca, que não havia se manifestado inicialmente sobre o caso, informou que um dos autores do crime é funcionário de uma empresa externa que presta serviços ao clube na Cidade Esportiva Antonio Asensio. Além disso, o clube espanhol afirmou que a polícia conseguiu recuperar todos os itens roubados.

Em nono no Campeonato Espanhol, o Mallorca entra em campo neste sábado (5), às 13h30 (de Brasília), contra o Celta de Vigo, pela 30° rodada da competição.

