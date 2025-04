Hulk, do Atlético, chora ao lembrar doença de pai: ‘Quase morrendo’

“Foi Deus (que mudou meu pai). Meu pai bebia muito. Eu com 16 anos, quando cheguei no Vitória, dei a primeira casa para os meus pais, tipo uma granja, sabe? Fazendinha, mais afastada da cidade. E da casa que eu dei até a rua principal dava mais ou menos 1km. E daí meu pai bebia muito, não se cuidava. Minha mãe pegou ele nos braços quase morrendo. Não tinha carro na época, ele mole, e minha mãe teve que andar com ele no braço esse percurso no braço, até achar um carro e levar ele para um hospital. Quando chegou lá, o médico falou assim: ‘Se demorasse um minuto, ele chegava sem vida’. Foi Deus que mudou a vida dele. A partir dali, meu pai nunca mais tocou em álcool”, disse.

Além disso, Hulk comentou que é o único filho homem – são seis irmãs. O atacante afirmou que seu pai sempre foi o seu ídolo.

“Foi Deus que teve que mostrar para ele como tinha que ser. meu pai sempre foi meu ídolo, desde pegado, muito apegado a meu pai. Por ser o único filho homem, minha mãe conta várias histórias do meu pai, que ele chegava em casa, tomando uma, e pegava eu para andar na rua: ‘Meu filho homem'”, afirmou. Vale ressaltar, portanto, que Gilvan, pai de Hulk, está sempre presente nas partidas do Atlético Mineiro, apoiando seu filho.

