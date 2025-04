Série B 2025 tem crescimento de clubes como SAFs; veja quem adota modelo

A Campeonato Brasileiro da Série B terá início nesta sexta-feira (4). E assim como na elite do futebol nacional, muitos clubes envolvidos na disputa aderiram ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol, as famosas SAF’s. Somente na Segunda Divisão do Nacional, nove dos vinte clubes operam no modelo, representando 45% do total. Além disso, houve um aumento de 25% em relação à última edição – o que comprova o avanço desse formato administrativo.

Amazonas, América-MG, Athletic, Atlético-GO, Botafogo-SP, Coritiba, Cuiabá, Ferroviária e Novorizontino são os nove clubes da Série B geridos no modelo empresarial. Com exceção de Botafogo-SP e Cuiabá todas as outras adotaram o modelo após a sanção da Lei das SAFs.

“As SAFs têm conseguido impactar positivamente o futebol no Brasil como um todo, e não apenas os clubes que estão aderindo ao modelo. Isso porque a entrada de uma SAF não altera apenas a realidade financeira de uma equipe, mas realiza uma mudança estrutural completa, que acaba influenciando todo o ecossistema ao seu redor”, avalia Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Cuiabá alavancou

O Cuiabá está entre os pioneiros. Desde a sua fundação, em 2001, o clube funciona no modelo empresarial. O Dourado foi adquirido pela família Dresch em 2009, e com a aprovação da Lei das SAFs, se tornou a primeira da Série A a realizar essa transição.

“As receitas mudam muito na Série B e alguns desencontros de fluxo de caixa aconteceram, como as inadimplências que algumas agremiações possuem com o Cuiabá, equivalente a milhões de reais. A partir disso, passamos a buscar uma forma nova de capital de giro, e a alternativa para essa injeção financeira veio por meio das debêntures”, afirmou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch.

Time de Ribeirão Preto se destaca

O Botafogo-SP se tornou oficialmente um clube-empresa em maio de 2018, com a compra de 40% dos direitos do clube pelo grupo de investimentos Trexx Holding, liderado por Adalberto Baptista. A empresa implementou importantes mecanismos de governança na equipe, como a prática de auditorias, compliance, um portal de transparência e a criação de um conselho de administração formado por dois membros independentes, que atuam acima da diretoria.

Por fim, a Série B ainda pode chegar à metade dos seus clubes como SAFs. Afinal, o Avaí está aberto a receber propostas de investidores interessados em aportar recursos no departamento de futebol.

