Santos promove ação na Vila Belmiro com crianças autistas

Jogador do Santos entrando com crianças em campo - (crédito: Divulgação/ Santos FC)

Em homenagem à Semana Mundial do Autismo, o Santos vai promover uma ação na próxima partida do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bahia, no domingo (6), pela segunda rodada da competição, na Vila Belmiro.

Assim, 22 crianças autistas, acompanhadas de seus pais e responsáveis, entrarão em campo com os jogadores. A ação é em conjunto com o movimento Santos Inclusão, grupo de torcedores do Peixe da zona leste de São Paulo, e a Clínica-Escola do Autista, que presta assistência especializada para o tratamento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Dessa forma, os jovens torcedores aproveitarão um dia especial. Vai começar com a entrada com os jogadores. Eles vão usar camisas que referenciam a causa autista, bandeirinha personalizada com quebra-cabeças e símbolo do autismo. Depois, terá a participação dos mascotes Baleião e Baleinha com crachás em alusão ao TEA.

Além disso, as crianças que entraram em campo com os jogadores, vão poder assistir o confronto com sua família em um local reservado do estádio, próximo à quadra no Portão 17.

Vale ressaltar que o Peixe criou um projeto de responsabilidades sociais ‘Muito Além do Futebol’, com o intuito de abranger uma série de causas sociais importantes para a sociedade. Assim, utiliza a imagem da instituição e de seus atletas para conscientizar a população sobre diversos temas, como inclusão, diversidade e equidade.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro, que afeta aspectos da comunicação, linguagem, comportamento e interação social. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo foi criado pela ONU em 2007 e instituído no Brasil no ano de 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.