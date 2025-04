Globo promoveu desligamento de narrador após 14 anos

A Globo promoveu o desligamento do narrador Clayton Carvalho de maneira discreta. O locutor iniciou sua trajetória na empresa em 2011 e frequentemente atuava em transmissões no SporTV, canal esportivo do grupo de comunicação, e também no Premiere, sistema pay-per-view da emissora da família Marinho. A sua saída ocorreu ainda em março.

A empresa já escolheu um substituto. Trata-se de Antero Neto, que trabalhava na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. Assim, a expectativa é de que o profissional conclua a sua mudança para o Rio de Janeiro ainda em abril. O comunicador, aliás, já havia trabalhado no SporTV anteriormente.

Clayton Carvalho também foi narrador em algumas transmissões da Amazon Prime Video, que adquiriu os direitos da Copa do Brasil. Tais participações do profissional ocorreram exatamente em exibições que a Globo foi a autora. Em sua passagem pela emissora, aliás, o narrador se notabilizou pela versatilidade ao atuar em transmissões de diferentes modalidades esportivas.

Algumas delas envolvem coberturas das edições de 2016, 2021 e 2024 dos Jogos Olímpicos. Além disso, o locutor esteve em exibições de corridas da “Stock Car”, a categoria mais relevante do automobilismo no Brasil. Ele também conduziu transmissões de lutas no “Canal Combate”, outro projeto da Globo.

Globo deixará de transmitir competição após quase 30 anos

A Globo não teve sucesso em negociações para continuar como dona dos direitos de transmissão da Série B de 2025. Com isso, o grupo de comunicação encerrará uma parceria que teve início em 1997. A emissora até abriu conversas com a Peak, responsável por conduzir as tratativas pela liberação para exibir as partidas. Contudo, a oferta não foi considerada atrativa financeiramente.

A Libra e a Liga Forte União se juntaram para avaliar propostas pelos direitos de transmissão das partidas da Segunda Divisão. A Disney por meio do seu canal esportivo, a ESPN, irá transmitir a competição na TV fechada e pelo Disney+, no streaming. A Rede TV, na TV aberta, exibirá partidas a cada rodada da Série B. Houve uma comercialização dos direitos de transmissão com o canal “Desimpedidos”, no YouTube.

