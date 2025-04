Cleber do Santos aponta que demissão no Flamengo foi ‘sem justificativa’

Campeão da Libertadores Sub-20, o técnico Cleber dos Santos foi deixou o Flamengo na última quarta-feira (02). O desligamento, aliás, irritou o treinador, que garantiu que estava adaptado ao modelo de jogo exigido pela nova diretoria do clube, liderada pelo diretor de futebol José Boto.

“Sou muito grato ao Flamengo e minha relação com o clube vem de longa data. E sempre foi de muito respeito, tanto da minha parte quanto do clube. O que me surpreende e entristece é a forma como a condução da questão foi tratada pelo atual gestor do futebol do clube (José Boto). Trazer pessoas de confiança faz parte do futebol, é normal”, iniciou Cleber.

“O problema foi que, depois do título da Libertadores, ele me chamou ao CT para conversar. Me ofereceu uma nova função (assumir o Flamengo sub-20 B), mas, tempos depois, o RH simplesmente comunicou meu desligamento sem justificativa. O Flamengo é muito maior do que tudo isso”, acrescentou Cleber, ao ‘ge’.

Para o seu lugar, Nuno Campos agora vai comandar a equipe. Apesar do anúncio do clube, o novo reforço ainda não estreou à frente do time. Afinal, ainda há pendências em relação à documentação.

“Como o Filipe (Luís) e toda comissão vieram da base do clube, muitos atletas são aproveitados em treinos e jogos. Estudamos o modelo praticado no profissional para melhorar a adaptação dos atletas quando tiverem oportunidade de atuar por lá”, disse Cleber.

“Na Libertadores, por exemplo, tivemos jogos com posse de bola superior a 75%, quase 700 passes, marcando no campo adversário com agressividade e criando muitas oportunidades de gol, o que está de acordo com o modelo do time principal. Podemos ver atletas sendo aproveitados, inclusive nessa primeira partida da Libertadores, como Wallace Yan, Daniel Sales, Joshua e João Victor”, concluiu.

A passagem de Cleber dos Santos

Cleber dos Santos chegou ao sub-20 em outubro de 2024, após Filipe Luís assumir o profissional. Apesar disso, o técnico tem longa história no clube da Gávea. Ele já foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Além disso, Cleber também foi técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010.

Cleber dos Santos, aliás, comandou os jogos do Flamengo no Nordeste. O treinador esteve a frente contra o Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Depois disso, ele retornou ao sub-20 e conquistou a Libertadores da categoria sobre o Palmeiras após disputa por pênaltis.

