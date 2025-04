Jogador do Real Madrid viraliza após promover gesto solidário

Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid, ganhou notoriedade por recente atitude solidária fora de campo. Isso porque o jogador francês ajudou um torcedor com deficiência visual, conhecido como Abdu. O jovem desejava conhecer o volante e o encontro contou com o auxílio dos Merengues.

Os Galácticos divulgaram alguns registros do momento. Inicialmente, Abdu se encontra vendado, com o objetivo de comprovar a sua limitação visual. No momento em que o jovem nota que estava diante do jogador que admira, ele se emociona. Com um gesto de acolhimento, o meio-campista do Real Madrid lhe dá um abraço e de maneira atenciosa conversa por alguns minutos com o garoto.

Jude Bellingham with the little fan Jorge.

Camavinga fulfilled the -blind by birth- madridista’s dream to step on the Bernabeu and meet Real Madrid squad by inviting him and his family to the last Real Madrid game ???? https://t.co/Wjsg5619Dx pic.twitter.com/iLBMrmB5mx — Ria (fan) (@itsjudithworld) April 4, 2025

De acordo com o jornal português “A Bola”, Abdu teve o privilégio de conhecer outros jogadores, o ambiente do Santiago Bernabéu e ter contato com as instalações dos Merengues. Tal ação integra uma iniciativa social do Real Madrid, com o intuito de promover a inclusão de torcedores da equipe com algum tipo de deficiência.

A atitude de Camavinga viralizou nas redes sociais. Assim, outros torcedores e figuras emblemáticas do futebol exaltaram o comportamento do francês. Recentemente, o meio-campista está se sobressaindo não apenas por suas performances nos gramados, como também por sua conduta solidária e comprometida com diversas causas sociais.

Lamborghini de ex-Real Madrid vai à leilão na França

Uma Lamborghini que já teve David Bechkam como proprietário, nos tempos em que defendeu o Real Madrid, será comercializado por meio de um leilão, na cidade de Venette, na França. A princípio, estipula-se como o valor inicial para venda 140 mil euros (quase R$ 868 mil na cotação atual). Contudo, a expectativa é de que o veículo de luxo recebe lances por quantias maiores.

O modelo da Lamborghini é Gallardo, que conta com um motor v10 e 507 cavalos. Assim, como as unidades da mesma versão, o carro tem apenas dois assentos. Bechkam adquiriu o veículo em agosto de 2004, exatamente quando integrava o elenco estrelado do Real Madrid ao lado de Figo, Ronaldo e Zidane, por exemplo.

???? Eduardo Camavinga a réalisé le rêve de Jorge, un jeune supporter aveugle du Real Madrid qui est fan du numéro 6 Merengue. Après la demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, le Français l’a rencontré au Bernabéu pour un moment inoubliable. ???????? ???? @jordan13ajo pic.twitter.com/aNs8HZtbqp — Le Journal du Real (@lejournaldureal) April 3, 2025

