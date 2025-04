São Paulo: Oscar faz exames e tem lesão muscular constatada

O São Paulo tem um desfalque certo para o confronto contra o Atlético-MG, no próximo domingo (6), no Mineirão. Afinal, o meia Oscar passou por exames clínicos nesta sexta-feira (4) e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. Dessa maneira, o camisa 8 já iniciou tratamento no Reffis.

Oscar foi a grande novidade da escalação do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, pela primeira rodada da Libertadores. O jogador havia sido desfalque na estreia no Brasileirão contra o Sport, por conta de lesão na mesma coxa esquerda. Ele fez tratamento intensivo e entrou em campo em Córdoba, na Argentina. No entanto, na segunda etapa, sentiu dores e deu lugar a Luciano.

Após a vitória sobre os hermanos, Oscar demonstrou preocupação com o problema muscular.

“Tive pouco tempo de recuperação da minha lesão. Lógico que estava treinando, dei meu melhor ali. A gente já tinha programado os minutos de jogo já. Está tudo certo. Consegui jogar, jogar bem e ajudar com a vitória também. Não sei ainda (a gravidade do problema). Estava programado sair com 70 minutos. Agora é chegar no CT, ver como foi, se está tudo bem e depois a gente programa a semana”, afirmou o meia.

Assim, contra o Galo, o técnico Luis Zubeldía deve promover a entrada de Luciano como titular. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília) do próximo domingo, pela segunda rodada do Brasileirão.

