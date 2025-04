Fluminense tem primeiro treino sob o comando de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho comanda primeiro treino sob o comando do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Dia cheio no Fluminense nesta sexta-feira (4)! Após a entrevista coletiva de apresentação de Renato Gaúcho, o treinador comandou seu primeiro treino no novo clube, em preparação para o duelo de domingo (6) contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão.

Em sua primeira atividade, Renato aproveitou para levantar informações de seu novo elenco, visando entender quais jogadores têm condições de jogo. Além disso, segundo informações do “ge” desta sexta, o técnico conversou com Marcão, auxiliar permanente, que comandou o time na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas (COL), na última terça (1º).

Renato, porém, ainda não definiu o time que vai a campo. Afinal, ainda há o treino deste sábado (5), véspera do confronto contra o Massa Bruta. Ganso, que voltou a treinar com o elenco após se recuperar de miocardite, pode vir a ser relacionado pelo treinador, ainda que fique no banco.

Assim, o Fluminense pode ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Lima (Lezcano); Arias, Canobbio e Cano.

