Ceará x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai a Fortaleza para encarar o Ceará, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal ainda busca a afirmação na temporada. Afinal, até obtém êxito em conquistar resultados favoráveis, mas o desempenho ainda não convence.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h30.

Como chega o Ceará

O embate marca a reestreia do Vozão em casa na Primeira Divisão. Neste cenário, com a expectativa de retorno à elite do futebol brasileiro, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

O Ceará, aliás, prioriza recuperar a regularidade na temporada. Afinal, a equipe nordestina não passa por bom momento, já que não vence há dois jogos. O time vive período de oscilação após conquistar o título estadual e engatar uma invencibilidade de 14 partidas. A tendência é de que o técnico Léo Condé repita os 11 iniciais do último compromisso, o empate com o Bragantino em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho ainda tenta concretizar a missão de superar a desconfiança depois do vice-campeonato estadual. Antes mesmo disso, os comandados de Gustavo Quinteros até conseguiram avançar para a decisão do torneio e duas classificações na Copa do Brasil, mas apresentaram dificuldades. O Grêmio soma duas vitórias consecutivas, porém, não teve desempenhos convincentes.

O técnico argentino provavelmente contará com os retornos do lateral-direito Igor Serrote, os meio-campistas Camilo e Edenilson, além do atacante Cristian Olivera. A comissão técnica preferiu poupar o quarteto pelo desgaste devido à exaustiva maratona de jogos em um curto intervalo de tempo. Por isso, há a chance de preservação de outros jogadores. São os casos do zagueiro Jemerson e o lateral-esquerdo Lucas Esteves. Caso isso ocorra, Gustavo Martins e Viery devem ser os respectivos substitutos. Além disso, Braithwaite provavelmente será ausência da lista de relacionados para aprimorar a sua condição física.

CEARÁ X GRÊMIO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/4/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

GRÊMIO: Volpi; Serrote, Jemerson (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenilson; Aravena, Amuzu e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

