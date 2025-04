São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Atlético; Lucas segue como dúvida

Os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta sexta-feira (4) no CT da Barra Funda. Dessa forma, iniciaram a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão.

Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Talleres, na noite da última quarta-feira, cumpriu um cronograma de recuperação muscular, realizando exercícios de força e mobilidade.

Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía e seus auxiliares fizeram um trabalho de posse de bola para os demais atletas. Em seguida, eles realizaram um coletivo de 11 contra 11 em espaço reduzido, que contou com a participação de jovens das categorias de base.

A delegação retornou da Argentina logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, na estreia do Tricolor na Copa Libertadores. Assim, durante a quinta-feira, apenas Lucas Moura esteve no CT para tratamento de um trauma no joelho direito, sofrido ainda na semifinal do Campeonato Paulista. A tendência é que o meia continue a desfalcar a equipe contra o Galo.

Quem está fora da partida contra o Atlético-MG é o meia Oscar, substituído aos 20 minutos do segundo tempo do duelo contra o Talleres. Nesta sexta, ele passou por exames médicos e ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim como ocorreu na estreia contra o Sport, o jogador desfalcará o Tricolor mais uma vez no Brasileirão.

Dessa maneira, o técnico Luis Zubeldía deve mandar o São Paulo a campo com a seguinte escalação: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Cédric, Ferreirinha e Calleri.

O São Paulo ainda fará mais um treino na manhã deste sábado antes de embarcar para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético.

