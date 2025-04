Corinthians x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após uma rodada internacional no meio de semana, o Brasileirão está de volta. E, neste sábado (5), a Neo Química Arena será palco para um grande duelo nacional, recheado de ingredientes. O Corinthians, que estreou com empate contra o Bahia, recebe o Vasco, um dos times que venceu na rodada inaugural do certame. A partida marcará novo reencontro dos técnicos com seus ex-times. Vamos ver, então, como chegam os rivais para este grande jogo, que começa às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir

Corinthians x Vasco terá transmissão exclusiva do Amazon Prime pelo streaming.

LEIA MAIS: Jorge Jesus faz exigências para assumir Seleção Brasileira; saiba quais

Como chega o Corinthians

Após estrear com empate no Brasileirão (1 a 1 contra o Bahia, fora de casa), o Corinthians perdeu sua invencibilidade em casa ao cair perante o Huracán (ARG) por 2 a 1, na quarta-feira (2). Foi na estreia na Sul-Americana, na própria Neo Química Arena.

Ramón Díaz, ex-técnico do Vasco, terá desfalques, aliás. Ele não contará com o goleiro Hugo Souza e o meia Rodrigo Garro, lesionados. A tendência é que seus substitutos sejam, assim, Matheus Donelli, e Romero, respectivamente. Igor Coronado corre por fora por vaga no meio. Angileri, por sua vez, deve voltar após um jogo fora por lesão.

Após a derrota para o Huracán, Díaz revelou que deve ir com o que tem de melhor contra o Cruz-Maltino.

“Deixamos recuperá-los (contra o Bahia) porque queríamos começar bem (a Sul-Americana), sair bem contra uma equipe difícil. Agora temos que jogar porque o Brasileirão é importante. Vamos jogar com o melhor que temos”, disse o argentino.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino poderia chegar para este duelo com moral ainda mais em alta. Afinal, após estrear no Brasileirão com virada sobre o Santos, por 2 a 1, em São Januário, o Vasco tropeçou em sua estreia na Sul-Americana. Mesmo abrindo 3 a 1 contra o Melgar (PER), na altitude de Arequipa, a equipe sucumbiu e permitiu o empate por 3 a 3.

Assim, o time comandado por Fábio Carille, ex-Corinthians, viajou direto da cidade peruana para São Paulo, onde treinou nesta sexta-feira (4) no CT do Palmeiras, na Barra Funda. Após dois jogos pesados, é possível que Carille poupe alguns jogadores. Segundo o próprio, vários atletas recorreram a balões de oxigênio no intervalo contra o Melgar devido a altitude de 2.335m.

Paulinho e Garré, substituídos ainda no intervalo do duelo contra o Melgar, podem ficar no banco. Assim, Jair e Tchê Tchê brigam pela vaga no meio-campo, enquanto Adson e Rayan surgem como candidatos a entrar na vaga do argentino.

Ao entrar em campo, o Vasco lutará contra dois jejuns. Afinal, não vence o Corinthians como visitante desde 2007 (Brasileirão). Além disso, jamais venceu na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. São sete jogos, com seis derrotas e somente um empate (que rendeu o rebaixamento virtual ao Gigante da Colina, na penúltima rodada do Brasileirão de 2020).

CORINTHIANS x VASCO

Brasileirão 2025 – 2ª rodada

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: sábado, 05/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair/Tchê Tchê), Garré (Adson/Rayan), Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Amazon Prime

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.