Maicon estreia na Série B pelo Coritiba e prega foco total na busca pelo acesso

Com uma carreira consagrada no futebol europeu, o zagueiro Maicon fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (5), defendendo as cores do Coritiba. Aos 36 anos, o veterano jogador, que acumula passagens por Porto, Galatasaray e Al Nassr, inicia um novo desafio: ajudar o Coxa a retornar à Série A.

Apesar da vasta experiência internacional, o jogador encara a Segunda Divisão como uma novidade. Ele alerta para o equilíbrio da competição e reforça a importância de começar bem diante do Vila Nova, no Couto Pereira.

“Historicamente, a Série B é uma das competições mais equilibradas que existem, com um nível muito similar entre as equipes. Quem não tiver a devida preparação pode pagar caro. O nosso foco tem que estar 100% no jogo contra o Vila Nova, ainda mais porque estaremos diante do nosso torcedor. Não adianta a gente sonhar com o acesso se não nos concentrarmos primeiro nessa estreia”, afirma Maicon.

O clássico com o Athletico Paranaense e o reencontro com o Operário, atual campeão estadual, prometem atrair os holofotes ao longo da temporada. Maicon, no entanto, adota um discurso cauteloso e destaca que o principal objetivo do grupo está na luta pelo acesso do Coritiba.

“É lógico que a rivalidade regional traz um tempero especial à competição, assim como o Operário, que chega como atual campeão estadual. Mas nosso objetivo agora é outro. Quando chegar a hora de enfrentá-los, a gente pensa nisso”, comentou.

Maicon: “A história do Coritiba fala por si só”

Revelado pelo Cruzeiro, Maicon se transferiu ainda jovem para o futebol português. Então, brilhou por oito temporadas no Porto, onde somou 226 jogos, dez títulos e a braçadeira de capitão. No Brasil, também defendeu São Paulo, Santos, Vasco e o próprio Cruzeiro, conquistando a admiração das torcidas. Agora, vestir a camisa do Coritiba representa uma motivação diferente para o jogador, que quer ser peça-chave na campanha da equipe.

“A história do Coritiba fala por si só. Sempre me identifiquei com clubes de torcida presente e apaixonada, e estou convencido de que vir para cá foi a minha melhor escolha. Estou muito motivado para fazer uma grande temporada e ajudar meus companheiros a devolver o Coxa ao lugar onde merece estar, que é na elite”, completa Maicon.

A partida entre Coritiba e Vila Nova, válida pela primeira rodada da Série B, acontece neste sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira.

