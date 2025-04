Brasil x Equador, pelo Sul-Americano Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasil decide a sua vida no Sul-Americano Sub-17 neste sábado (05). A Seleção encara o Equador, às 18h30, em Cartagena, em partida válida pela última rodada da fase de grupos, que decidirá os semifinalistas da competição.

Após quatro rodadas, o Brasil lidera o Grupo B, com sete pontos. O Equador é o terceiro colocado, com seis, ficando fora da zona de classificação por conta do saldo de gols, atrás da Venezuela. Com isso, o time comandado por Dudu Patetuci precisa de apenas um empate para garantir a sua vaga.

As seleções já se enfrentaram neste ano. Em fevereiro, o Brasil venceu o Equador por 2 a 1, de virada em partida preparatória para o torneio que acontece na Colômbia.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo Globoplay, no streaming.

Como chega o Brasil

Depois de estrear com empate, a Seleção conseguiu se reabilitar bem no torneio. Com duas vitórias seguidas, o Brasil assumiu a liderança da chave. Ruan Pablo, do Bahia, é o grande destaque do time, com três gols marcados.

Como chega o Equador

A La Tri chega com uma campanha irregular no torneio. Os equatorianos golearam o Uruguai na estreia, mas acabaram derrotados pela Venezuela na rodada seguinte. No seu último jogo, venceu a Bolívia por 2 a 1 e segue com chances de classificação.

Brasil x Equador

Quinta rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17

Data e horário: sábado, 05/04/2025, às 18h30 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico, Cartagena (COL)

Brasil: Arthur Jampa; Angelo, Vitão, Kauã Prates e Rafael Gonzaga; Gustavo Gomes, Zé Lucas, Andrey, Ran Pablo e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.

Equador: Quiñónez; Mejia, Cuadrado, Ortónez e Caicedo; Minda, Gonzalez e Tenorio; Sanchez Vines, Juan Angulo e Preciado. Técnico: Juan Carlos Burbano.

Árbitro: Sebastian Martinez (ARG)

Assistentes: Juan Mamani (ARG) e Mariana de Almeida (ARG)

