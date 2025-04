Brasil tem aproveitamento perfeito no penúltimo dia de World Boxing Cup

Foz do Iguaçu (PR) — O quinto e penúltimo dia de World Boxing Cup foi encerrado com 100% de aproveitamento para os brasileiros. A sequência de 12 lutas nesta sexta-feira (4/4) no Hotel Rafain definiu os semifinalistas do torneio internacional. O Canal Olímpico do Brasil, a CBBoxe (ambos no YouTube) e BandSports transmitem a sequência da competição.



Os três brasileiros deixaram o ringue com a sensação de dever cumprido. Os destaques ficaram com os pugilistas de projeção internacional, Wanderley Pereira e Jucielen Romeu. Ambos venceram por decisão unânime dos juízes no confronto diante do francês Yojerlin César e da inglesa Vivien Parsons. Sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri Reis foi bem ao bater o britânico Patris Mulghalzai.



Primeira atleta verde-amarela em ação, Jucielen não teve muitas dificuldades para vencer. Apoiada pela torcida, a atleta presente nos Jogos de Tóquio-2020 e de Paris-2024 ditou o ritmo do embate. Focada em manter distância, fugia da postura ofensiva e, com tranquilidade, soube aproveitar os espaços.

“Estava confiante, por já conhecer a adversária e a ter vencido recentemente. E eu entrei com isso na cabeça. Falei para mim mesma que faria o meu jogo, que ia impor o meu jogo”, avaliou ao Time Brasil. A adversária na decisão será a polonesa Júlia Szeremeta. O confronto acontece a partir das 14h de sábado (5/4).



Wanderley Pereira, o Holyfield, apesar de também ter vencido por decisão unânime, teve um pouco mais de dificuldade. Os golpes longos do francês deram trabalho. No segundo assalto, o adversário chegou a receber notas superiores. No entanto, o baiano contornou a situação. Ao fim, chegou até mesmo a deixar o nariz do adversário ensanguentado.

“Foi uma luta difícil, acirrada. Era um adversário de ponta, campeão europeu. Mas mantive a calma e consegui impor o meu jogo”, analisou. O adversário de Holyfield na final será o uzbeque Javokh Ummatalyev, na noite deste sábado.



Yuri venceu o adversário britânico com demonstrações de frieza. Diante de um rival afoito e agitado, destacou-se pelas fugas das investidas de Patris. Enquanto isso, aproveitava-se com esforços de curta distância. O próximo adversário será o indiano Abnash Jamwal. A luta também acontece na noite de sábado.

“Eu já conhecia o adversário, então tudo foi mais fácil. Há muito respeito entre nós, até acompanhamos um ao outro nas redes sociais. Por isso, não houve provocação nenhuma. Hoje, mais uma vez, saímos com a vitória. Agora é pensar na final”, celebrou Yuri.



O torneio faz parte de uma sequência de quatro etapas. O capítulo brasileiro da competição foi responsável por abrir a temporada de 2025 da modalidade. A segunda etapa acontecerá entre 30 de junho e 7 de julho, no Cazaquistão. A terceira será entre 21 e 27 de julho, com local a ser escolhido. Entre 15 e 22 de novembro, a capital indiana Nova Déli está marcada para sediar as finais. Cada etapa contabiliza pontos aos lutadores para o Circuito Mundial e impacta para a classificação para os Jogos Olímpicos.



As outras lutas desta sexta-feira (4/4)



Feminino até 57kg



Urakbayeva Zhazir (Cazaq) 3 x 2 Kuczewa (Polonia)



Ayari Lúcia Elen (Itália) 3 x 2 Jennifer Lozano (EUA)



Feminino até 65 kg



Sarsenbek Ulzhan (Cazaq) 5 x 0 Julia Szeremeta (Polonia)



Masculino até 57kg



Manish Rathore (Índia) 0 x 5 Nursulta Altynbek (Cazaq)



Felipe Mijango (Guatemala) 5 x 0 Mirzakhalilov Mir (Uzbequistão)



Masculino até 70kg



Abhinash Jamwal (Índia) 5 x 0 Gianluigi Malanga (Itália)



Javokh Ummataliev (Uzbequistão) 5 x 0 Dias Molzhigitov (Cazaquistão)



Masculino até 80kg



Daulet Tulemissov (Cazaquistão) Ko x 0 Abdoulaye Traore (França)



Akmaljon Isroilov (Uzbequistão) 5 x 0 Jakub Straszewski (Polônia)

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe)