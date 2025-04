Corinthians trabalha para renovar com mais dois jogadores

Matheus Bidu e Gustavo Henrique possuem contrato com o Corinthians até o final do ano - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A diretoria do Corinthians trabalha nos bastidores para renovar o contrato de jogadores do elenco. Depois de anunciar a extensão do empréstimo de Talles Magno, os dirigentes alvinegros buscam acordo para ampliar os vínculos do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral-esquerdo Matheus Bidu. A dupla possui contrato até o final do ano.

A situação mais avançada é de Bidu. Clube e jogador estão apenas por detalhes burocráticos de assinarem um novo contrato com três anos de duração. Mesmo tendo perdido a condição de titular, o lateral é uma peça fundamental no elenco, sendo reserva imediato de Angileri.

Já com Gustavo Henrique ainda não houve uma conversa com os empresários do zagueiro. O jogador é titular da defesa do Corinthians. De acordo com o Portal GE, o clube tem interesse em estender o vínculo, mas por um curto período de tempo, já que não enxerga potencial de lucro em uma negociação do atleta.

Outro jogador que possui contrato até o final do ano é Ángel Romero. Entretanto, o paraguaio deve conversar sobre sua situação apenas no segundo semestre. O atacante renovou o seu vínculo no final do ano passado e já deixou claro que, se sentir que não está ajudando, vai pedir para deixar o clube.

