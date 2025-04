Sport x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, Sport e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (06), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife. O Verdão chega embalado pela vitória na estreia na Libertadores, enquanto o Leão conquistou o título pernambucano no meio da semana.

Na primeira rodada, os dois clubes estrearam com empates sem gols. O Palmeiras não conseguiu superar o Botafogo, no Allianz Parque. Já o Sport segurou o resultado contra o São Paulo, no Morumbis.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Record na TV aberta e pelo canal Premiere, no sistema Pay-per-view.

Como chega o Sport

Depois de conquistar o título estadual nos pênaltis contra o Retrô, o Leão tem foco no total no Campeonato Brasileiro. Para o primeiro jogo dentro de casa, Pepa não poderá contar com Dalbert. O atacante Gonçalo Paciência ainda é dúvida. O Sport terá o retorno confirmado de Ortíz, Igor Cariús e Atencío.

Como o chega o Palmeiras

O Verdão encerrou uma sequência de três jogos sem vitória em sua estreia na Libertadores. Agora, a busca é pelo primeiro triunfo no Brasileirão. Com as ausências de Mayke e Marcos Rocha, a tendência é que Abel Ferreira repita o esquema com três zagueiros que começou a partida em Lima. Para a partida no Recife, o Alviverde pode ter o retorno de Raphael Veiga, Maurício e Aníbal Moreno.

SPORT X PALMEIRAS

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 06/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, no Recife

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Sergio Oliveira e Lucas Lima; Lobato e Pablo.. Técnico: Pepa.

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael; Felipe Anderson, Richard Ríos, (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Piquerez; Estêvão, Facundo Torres (Raphael Veiga) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

