Santos x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos ainda não contará com Neymar, que segue em recuperação de lesão. Após a derrota para o Vasco, em São Januário, o Peixe volta a campo pelo Brasileirão para enfrentar o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília).

O Tricolor de Aço, por sua vez, empatou em casa contra o Corinthians na estreia da competição.

Onde assistir

SporTV e Premiere transmitem o confronto deste domingo.

Como chega o Santos

O Peixe não pode mais esperar por Neymar. O craque ainda não se recuperou e continua fora. A equipe comandada por Pedro Caixinha precisa vencer diante da torcida para não se complicar ainda mais na competição. Tiquinho Soares segue como principal esperança de gols, sendo abastecido por Rollheiser. Thaciano também briga por uma vaga no time titular.

Como chega o Bahia

O Bahia empolgou sua torcida com boas atuações contra o Corinthians, no Brasileirão, e contra o Internacional, na Libertadores, mesmo sem vencer. Agora, jogando fora de casa, o time de Rogério Ceni busca o primeiro triunfo na competição. Everton Ribeiro, expulso na estreia, desfalca a equipe. Rodrigo Nestor surge como uma das opções para o meio-campo. No ataque, Lucho Rodríguez é a principal aposta para balançar as redes.

SANTOS X BAHIA

2ª rodada do Brasileirão 2025

Local: Estádio Vila Belmiro – SP

Data e horário: domingo, 04/04/2025, às 20h30 (de Brasília)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA: Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Ailton do Prado Junior (SP)

Assistentes: Guilherme Zangari da Rocha (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues de Castro da Silva (PE)

