Memphis vive maior seca de gols desde que chegou ao Corinthians

Memphis Depay vive um período atípico no Corinthians. Garçom da equipe com sete assistências na temporada, o atacante vive a maior seca de gols desde que chegou ao clube, no ano passado. Até o momento, são seis partidas sem balançar as redes. A seca pode acabar neste sábado, quando o Timão recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 não marca pelo Corinthians desde o dia 2 de março, quando fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então, passou em branco duas vezes contra o Barcelona-EQU (Libertadores), Santos (Paulistão), duas vezes contra o Palmeiras (Paulistão) e Huracán (Sul-Americana). Na estreia no Brasileirão contra o Bahia, Ramón Díaz poupou Memphis.

Neste período, o jogador anotou de pênalti no empate em 2 a 2 entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações.

Memphis soma apenas dois gols na temporada

O ano, de fato, não tem sido de artilheiro para Memphis. Antes do atual jejum, o holandês ficou cinco partidas sem balançar as redes, quebrando a sequência negativa ao marcar contra o São Bernardo, na fase inicial do estadual.

Dessa maneira, Memphis marcou apenas dois gols nesta temporada, justamente contra São Bernardo e Mirassol. Em 2024, contudo, o rendimento esteve bem acima, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Foram sete bolas na rede em 14 partidas pelo Timão.

Assim, o atacante recompensa a falta do faro de artilheiro com a faceta de garçom. Assim, segue acionando gatilhos por participações em gols, firmados em contrato assinado com o Corinthians.

Desde que estreou, o jogador já ativou a cláusula duas vezes, quando alcançou 15 e 20 participações em gols, rendendo quantias milionárias ao camisa 10.

