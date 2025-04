World Boxing Cup: Brasil ainda tem cinco chances de medalha

Foz do Iguaçu (PR) - O sexto e último dia de World Boxing Cup poderá ser encerrado de forma exitosa para o Brasil. O capítulo derradeiro da competição, responsável por inaugurar o circuito olímpico da modalidade na temporada 2025, acontece neste sábado (5). Cinco pugilistas verde-amarelos terão a oportunidade de subir ao posto máximo do pódio. No total, 18 lutas tomarão forma. O Canal Olímpico do Brasil, a CBBoxe (ambos no YouTube) e BandSports transmitem a sequência da competição.

Nas categorias 55kg a 60kg; 70kg a 75kg; 57kg; 65kg; e 80kg, respectivamente, Luiz Oliveira, Kauê Belini, Jucielen Romeu, Yuri Reis e Wanderley Pereira Holyfield representam a equipe da casa nas lutas finais pela medalha de ouro em Foz do Iguaçu. Os cinco chegam às respectivas decisões como minoria. Afinal, a equipe brasileira contava com 16 atletas convocados antes do início dos confrontos.

Apesar disso, os anfitriões da etapa da vez chegam ao dia final de World Boxing Cup como a terceira nação com mais representantes. No topo da lista está o Uzbequistão. O país asiático tem sete atletas na busca pelo ouro. Em segundo está a Polônia, com seis.

Do lado feminino, Jucielen desponta como a única candidata brasileira. Após vencer a britânica Vivien Parsons por decisão unânime, chega à finalíssima para enfrentar a polonesa Julia Szeremeta.

A adversária derrotou a uzbeque Sarsenbek Ulzhan nas semifinais, também por decisão unânime dos juízes. Szeremeta é medalhista de prata nos Jogos de Paris-2024, campeã polonesa e campeã europeia juvenil. “É uma atleta muito jovem, que joga muito na longa, assim como eu. Acho que é isso o que a atrapalha. A adversária precisa ir buscá-la, e ela se sobressai assim. Mas vejo que eu tenho mais paciência para isso”, avaliou Jucielen ao Time Brasil.

Do lado dos homens, Holyfield é quem chega com maior favoritismo. O adversário do curitibano será o uzbeque Javokhir Ummataliev. O pugilista de apenas 20 anos é campeão asiático e campeão mundial juvenil. O brasileiro, no entanto, ostenta currículo de peso. Presente nos Jogos de Paris-2024 e vice-campeão mundial, Holyfield terá ao próprio favor o apoio da torcida. “Já cheguei aqui confiante de que iria disputar a final, e consegui. Não tem nada melhor do que isso, ainda mais em casa”, contou, ao Time Brasil.

Para avançar, Yuri Reis venceu o britânico Patris Mulghalzai nas semifinais. Assim como os conterrâneos, triunfou com decisão unânime. O adversário na decisão será o indiano Abhnash Jamwal. Para chegar lá, o atleta asiático venceu o italiano Gianluigi Malanga. “Espero uma luta acirrada. É difícil ganhar de adversários pacientes, que sabem o que querem. Mas trabalhamos duro para isso, e estamos na final. É isso, só vitória”, contou Yuri.

Kauê Belini foi quem teve a performance mais destacada. Diante do italiano Remo Salvati, registrou um nocaute ainda no primeiro round. Na luta final, terá como adversário o uzbeque Fazliddin Erkinboev. Luiz Oliveira chegou à decisão depois de despachar o também uzbeque Madiyar Daniyarov. Pawel Brach, da Polônia, será o último obstáculo à frente da medalha de ouro.

Os demais atletas brasileiros Radija Gama (48kg), Caroline Almeida (51kg), Tatiana Chagas (54kg), Rebeca Santos (60kg), Beatriz Soares (65kg), Queila Américo (70kg), Viviane Pereira (75kg), Michael Douglas Trindade (55kg), Cristiano Pereira (70kg), Isaias Filho (90kg) e Abner Teixeira (+90kg) já estão eliminados.

O torneio faz parte de uma sequência de quatro etapas. O capítulo brasileiro da competição foi responsável por abrir a temporada de 2025 da modalidade. A segunda etapa acontecerá entre 30 de junho e 7 de julho, no Cazaquistão. A terceira será entre 21 e 27 de julho, com local a ser escolhido. Entre 15 e 22 de novembro, a capital indiana Nova Déli está marcada para sediar as finais. Cada etapa contabiliza pontos aos lutadores para o Circuito Mundial e impacta para a classificação para os Jogos Olímpicos.

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe)

