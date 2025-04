Abel Ferreira tem dúvida para escalar o Palmeiras; Marcos Rocha inicia transição

Marcos Rocha já está em transição física no Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras finalizou neste sábado (5) a preparação para o confronto diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta de Marcos Rocha, que iniciou a transição física.

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a comissão técnica realizou um treino tático, com ênfase em simulações e dinâmicas de jogo. Em seguida, os jogadores participaram de um recreativo. Para finalizar, eles aprimoraram algumas valências individuais, como faltas, pênaltis e lançamentos em profundidade.

Ainda lesionado, Marcos Rocha esteve presente em outro campo da Academia de Futebol. Afinal, ele iniciou a transição física e não deve demorar a voltar a atuar pelo Palmeiras. Contudo, não será relacionado para enfrentar o Sport. Outros que seguem fora são Mayke, Paulinho, Mauricio e Bruno Rodrigues, todos entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o Verdão terá os retornos de Aníbal Moreno e Raphael Veiga. A dupla não enfrentou o Sporting Cristal, na última quinta-feira, e está recuperada, oferecendo mais opções para o técnico Abel Ferreira montar o time para o duelo diante dos pernambucanos.

Por conta disso, o treinador tem dúvida exatamente no meio de campo. Sem Veiga, Felipe Anderson deu conta do recado e colocou uma pulga atrás da orelha do treinador. Assim, a disputa na função de armador começa a ficar acirrada.

Abel Ferreira pode mandar a campo a seguinte formação titular: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Envangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

