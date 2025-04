Atlético encerra preparação e terá retorno dos laterais contra o São Paulo

O Atlético-MG encerrou neste sábado (5) a preparação para enfrentar o São Paulo, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. As novidades ficam para as voltas dos laterais Guilherme Arana e Natanael ao time titular.

Diante do Cienciano, na última terça-feira, na estreia do Galo na Sul-Americana, o técnico Cuca optou por deixar a dupla no banco de reservas. Os dois jogadores entraram no decorrer do jogo e devem começar jogando diante do Tricolor paulista. Por outro lado, o volante Alan Franco, que desfalcou a equipe por conta de uma gripe, não tem presença confirmada. No entanto, participou das últimas atividades com o elenco.

Dessa maneira, Saravia e Caio Paulista retornam ao banco de reservas e viram alternativas para o decorrer do jogo. Já o atacante Brahian Palacios segue como desfalque, entregue ao departamento médico.

O técnico Cuca deve mandar a campo a seguinte escalação do Atlético: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Arana; Alan Franco (Rubens), Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Neste domingo, o Atlético recebe o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Galo acabou derrotado por 2 a 1 para o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

