Ganso pode ser relacionado em reestreia de Renato Gaúcho

O Fluminense pode ter um reforço importante para a reestreia de Renato Gaúcho no comando. O meia Paulo Henrique Ganso está recuperado de uma miocardite e pode ser relacionado para o jogo contra o Bragantino, neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A presença de Ganso na lista de relacionados depende da comissão técnica. As chances de começar a partida são nulas, de acordo com o “ge”. Entretanto, existe a possibilidade do camisa 10 ficar como opção no banco de reservas e receber minutos, dependendo do cenário.

No início do ano, o camisa 10 foi diagnosticado com uma miocardite e ficou afastado por cinco semanas. Depois, foi reavaliado pela equipe médica do Fluminense e realizou um procedimento cirúrgico. Dessa forma, ficou mais uma semana afastado antes de voltar de forma definitiva aos treinos.

Ganso tem treinado normalmente e sem limitações. O Fluminense vive a expectativa pelo retorno do camisa 10, que é peça fundamental no meio-campo. A tendência, no entanto, é que Renato Gaúcho escolha entre Lima e Lezcano para iniciar a partida contra o Bragantino.

