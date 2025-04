Corinthians pega o Vasco quase reserva e vence com facilidade

O Corinthians impôs um bom ritmo de jogo e fazendo um gol no início que desequilibrou o rival em campo, venceu o Vasco por 3 a 0 na noite deste sábado (5/4) pela 2ª rodada do Brasileiro. Yuri Alberto e Depay, em dois belos gols, mas com falhas gritantes da defesa dos cariocas, marcaram no primeiro tempo. João Victor, contra, fechou o placar. Assim, Yuri dá mostras de seu papel de goleador e Depay acabou com seu maior jejum de gols desde que chegara ao Corinthians. O Timão podria ter goleado, já que fez dois gols que acabaram anulados por mínimo detalhe pelo VAR (de Bidu e Depay).

Esta foi a primeira vitória do Timão no Brasileiro, com os paulistas pulando para 4 pontos. O Vasco, que venceu o Santos na estreia, parou nos três pontos.

Mais: Galvão Bueno estreia na Prime Vídeo. Mas ele deu uma ‘sumida’ durante o jogo

Surpresas nas escalações

Carille surpreendeu ao escalar um time quase reserva e formar o ataque do Vasco com Rayan e Loide, deixando o astro Vegetti e Coutinho no banco. Descanso para a Sul-Americana? Já o treinador do Corinthians buscou força máxima e fez duas mudanças de última hora antes da partida: o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Angelo sofreram lesões musculares e foram substituídos por André Ramalho e Matheus Bidu, respectivamente.

Corinthians domina o primeiro tempo

O jogo começou truncado, com dois amarelos (um para cada lado) por faltas duras antes dos dez minutos. O Corinthians tinha maior imposição ofensiva e conseguiu o gol logo aos 12 minutos. Um gol bonito, mas com falha coletiva de toda a defesa. Carrillo recebeu pela esquerda e aproveitou um descuido de marcação de Piton para cruzar. Depay, com marcação frouxa de João Vitor, ajeitou de peito para Yuri Alberto, na área. Entre Lucas Freitas e Puma, o atacante finalizou para fazer 1 a 0.

O Corinthians recuou um pouco depois do gol e deu espaços para o Vasco passar a ter alguma imposição no seu ataque. Mas isso foi uma estratégia para o Vasco dar espaços. Aos 21, Raniuiele recuperou uma bola na defesa e tocou para Yuri Alberto encaixar o contra-ataque que terminou com a bola no pé de Depay na área. Mas uma falha da dupla de zaga e o holandês tocou por cobertura. Timão, 2 a 0.

Gols anulados e mais um para o Timão

“O Vasco voltou melhor, conseguindo encaixar alguns bons passes, já que Jair passou a buscar o jogo. E os cariocas quase marcaram quando Payet cobrou escanteio pela direita e João Victor cabeceou rente à trave de Mayheus Donelli. Mas o Timão era mais objetivo e veloz nos ataques. Chegaram a fazer dois belos gols anulados pelo VAR. Um de Bidu (falta em Puma na jogada) e um de Depay (impedimento no início da jogada). Neste último, Ramón Díaz reclamou com o árbitro Daronco e foi expulso.

Mas, aos 45, após chute do goleiro Donelli, o Timão encaixou jogada pela direita e o cruzamento foi para Depay, que chutou para defesa de Leo Jardim. Mas a bola bateu nas costas de João Victor. Gol contra, fechando o placar em 3 a 0.

CORINTHIANS 3×0 VASCO

Brasileirão 2025 – 2ª rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data: 5/4/2025

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Bidon, Raniele (Maicon, 30’/2ºT) e Carrillo (José Martínez, Intervalo); Igor Coronado (Romero, 30’/2ºT), Memphis Depay e Yuri Alberto (Hector Hernández, 45’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Matheus Carvalho (Alex Teixeira, 45’/2ºT), Jair (Hugo Moura, 16’/2ºT), Tchê Tchê (Vegetti, 16’/2ºT) e Payet; Loide Augusto (Nuno Moreira, 30’1/2ºT) e Rayan (Adson, 30’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Gols: Yuri Alberto, 12’/1ºT (1-0); Depay, 27’/1ºT (2-0); João Victor, contra, 45’/2ºT)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartoes amarelos: Raniele, Martínez, (COR); Jair, João Victor (VAS)

Cartão vermelho: Ramon Díaz (COR, 37’/2ºT)