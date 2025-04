Depay reclama de VAR em vitória do Corinthians e de nova regra da CBF

“Eu não sei o que o VAR fez hoje, no primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo, era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol, não? Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Eu quero ser claro sobre isso: o Brasil é o país do futebol, e futebol você não se joga só com os pés, mas também com sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor”, comentou Depay, em entrevista ao “Amazon Prime”.

Próximos jogos

Aliás, o Palmeiras, que sofreu com a “provocação” de Depay, é o próximo adversário do Corinthians. Os rivais se enfrentarão no próximo sábado (12), às 18h30 no Allianz Parque. Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians conheceu sua primeira vitória na competição, chegou aos 4 pontos e agora é o líder do Brasileirão, mas deve ser ultrapassado no complemento da rodada.

Antes, porém, o Corinthians visita o América de Cali (COL) pela segunda rodada da Sul-Americana, nesta terça-feira (8), às 21h30.

