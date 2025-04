Emiliano afirma que Brasileirão é prioridade no Corinthians

Após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão, o auxiliar técnico Emiliano Rodríguez prometeu que o foco do Timão na temporada 2025 será a competição. No entanto, falou com igual respeito dos matas-matas de 2025, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“Sempre o Brasileirão. É o torneio de cara. Qualquer liga que jogamos é prioridade, ainda mais o Brasileirão, que tivemos um momento que sofremos e não queremos que volte a acontecer. Vamos brigar com nossas armas nas copas. Ficar fora de uma copa é triste. Claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão”, comentou Emiliano.

O Corinthians, inclusive, vai dormir na liderança do Brasileirão, com quatro pontos em dois jogos, embora possa ser ultrapassado neste domingo (6). Somando aos nove jogos do fim de 2024, são 11 partidas invicta na competição. Apesar das marcas positivas, Emiliano prega cautela, evita projetar briga por título e lembra que o Timão passou boa parte do ano passado brigando contra o rebaixamento.

“Na copa pode ficar fora, mas se acontece o rebaixamento é uma catástrofe. É algo lógico. Não pode rebaixar na copa. No Brasileirão, sim. Se baixar a guarda, está outra vez em uma zona difícil, que custa muito a sair. Não queremos que o Corinthians viva nunca mais o que viveu, pelo menos enquanto estivermos aqui. É muito sofrimento para o torcedor. Sempre demos prioridade ao Brasileirão. Vamos brigar por tudo porque estamos em um time grande, mas não pode dar mole no Brasileirão”, acrescentou.

O Corinthians volta a campo agora já nesta terça-feira (8), quando visita o América de Cali (COL) pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, às 21h30. Já no sábado (12), o Timão encara o Palmeiras fora de casa, às 18h30, pela terceira rodada do Brasileirão.

