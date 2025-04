Marlon Freitas, sobre homenagem do Botafogo: ‘Orgulhoso’

Imortalizado na história do Botafogo com as conquistas do ano passado, o volante Marlon Freitas agora estampa um bandeirão da torcida com ídolos do clube, ao lado de nomes como Garrincha, Nilton Santos e Luiz Henrique. Após a vitória por 2 a0 sobre o Juventude, o capitão do Glorioso comentou sobre a homenagem e definiu o que sentiu.

Vale lembrar que o meio-campista, outrora apontado como um dos pilares do fracasso retumbante de 2023, só soube da homenagem ao entrar no gramado do Estádio Nilton Santos. Marlon Freitas afirmou que ficou surpreso, mas orgulhoso por tudo o que fez.

“Surpreso. Estou no Botafogo, é meu terceiro ano, mas já parece que tenho dez, pela intensidade, por tudo que aconteceu muito rápido. Fui escolhido, estou muito feliz de estar aqui. Agradecer ao carinho, porque não esperava estar com meu rosto nessa bandeira ao lado de grandes ídolos do clube. Tenho muita estrada pela frente ainda com essa camisa, tenho esse e mais o próximo de contrato, e sempre que eu entrar em campo vou tentar fazer meu melhor”, disse.

Aposta de grande futuro no Botafogo

O jogador lembrou que ainda tenho um longo caminho pela frente e tenho certeza que vou dar ainda muita alegria para essa torcida.

“Fiquei realmente muito surpreso, porque vou só para o terceiro ano de clube. Apesar de ter conquistado um título inédito que é a Libertadores. Estou orgulhoso, mas não satisfeito, tem muita estrada pela frente, uma caminhada longa ainda. Sempre que eu entrar em campo vou tentar dar meu melhor, ajudar meus companheiros e ao próximo, todas as pessoas que trabalham nos bastidores que muitas vezes não aparecem. Esse é meu propósito, ajudar o próximo e dar alegria para essa torcida”, comentou Marlon, ao “Sportv”.

O volante também comentou sobre a vitória sobre o Juventude, a primeira do Botafogo no Brasileirão. O Botafogo tem quatro pontos e está em terceiro lugar, atrás de Corinthians e Ceará pelo número de gols marcados: 4, 4 e 2, respectivamente. Marlon reforçou que as jogadas dos dois gols foram treinadas ao longo da semana por Renata Paiva.

“Isso foi trabalhado, estava faltando um pouco atacar mais o espaço, preencher mais a área. O Igor Jesus é um grande finalizador, um centroavante que dispensa comentários. E o mister sempre cobra dos laterais, do lateral oposto estar fechando, às vezes o adversário não está esperando. Isso também foi trabalhado, mostra que estamos evoluindo. Corrigirmos os erros ganhando, tem muita coisa que podemos melhorar ainda”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.