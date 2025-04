Flamengo e Cuiabá se enfrentam em jogo atrasado do Brasileiro Sub-20

Fla é o atual bi da Libertadores, mas não faz bom começo no Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste domingo (6) às 15h, em jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20, na Gávea. Vale lembrar que o embate foi adiado por conta da participação do Rubro-Negro na final da Libertadores, vencida pelo Fla nos pênaltis diante do Palmeiras há três semanas.

A competição é disputada por 20 times, que se enfrentam em turno único. Portanto, já foram 19 partidas. Quatro rodadas foram disputadas até aqui, menos por Flamengo e Cuiabá, naturalmente. O Rubro-Negro abre o Z3, com três pontos (vitória sobre o Fluminense e derrotas para Vasco, esta 5 a 0, e Athletico-PR). Já o Cuiabá tem quatro pontos e encontra-se em 13º. O Dourado venceu o Juventude, empatou com o Corinthians e perdeu para o Athletico-PR na última quarta-feira (2/4).

O Brasileirão Sub-20, assim como no profissional, é o principal título da categoria. A competição, aliás, é disputada desde 2006 e tem o Palmeiras como maior campeão (2018, 2022 e 2024). O Flamengo, aliás, é o segundo maior campeão, com duas taças: 2019 e 2023. O Cuiabá, por sua vez, ainda busca seu primeiro título.

O Flamengo, apesar de ter vencido a Libertadores mês passado, atravessa um período de turbulência. Além dos resultados ruins na competição, o Fla trocou de técnico. Assim, o Rubro-Negro depois receberá o América-MG na quarta-feira (9), às 15h, também na Gávea. Já o Cuiabá jogará em casa contra o Internacional no dia seguinte.

