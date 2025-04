Fluminense retoma slogan ‘da sorte’ para estreia de Renato Gaúcho

O Fluminense preparou uma homenagem especial para o técnico Renato Gaúcho que vai ser feita antes da partida deste domingo (6/4) contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Assim, o slogan “Ame o Rio” vai estampar a parte de cima das costas do uniforme. O “S” da patrocinadora ficará dentro de um coração.

Esse slogan “Ame o Rio” marcou nove partidas em 1995 e também surgiu uma outra vez em 2017. Ele é um símbolo para o Tricolor das Laranjeiras, com a ideia de valorizar o clube na cidade. E virou também uma espécie de amuleto. Afinal, o Fluminense nunca perdeu um jogo em que essa frase foi usada na camisa dos atletas. O slogan, inclusive, marcou a conquista do título do Carioca de 1995, quando foi Renato que marcou – de barriga – o gol da vitória p9or 3 a 2 sobre o Flamengo, garantindo a taça.

“Essa homenagem é uma demonstração de respeito à história e à identidade do Fluminense. A invencibilidade e o título, conquistado há 30 anos, ficaram marcados na memória afetiva da torcida, e queremos trazer essa sensação na volta do treinador”, disse Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet.

Slogan virou amuleto da sorte para Fluminense

A primeira vez que o slogan surgiu foi num Fla-Flu que terminou com vitória por 4 a 3 do Tricolor. Dali por diante, a inscrição no uniforme sempre trouxe placares favoráveis. Tanto que, na final da Taça Guanabara de 2017, também contra o Flamengo, torcedores fizeram uma campanha pedindo a utilização do “Ame o Rio”. O clube atendeu e levantou mais uma vez o troféu, com vitória nos pênaltis após empate em 3 a 3.

Sétima passagem de Renato Gaúcho pelo Fluminense

Renato Gaúcho chega para treinar o Fluminense pela sétima vez. Afinal, ele esteve no comando do time em 1996, 2002/03, 2003, 2007/08, 2009 e 2014. Ao todo, fez 202 jogos, conquistando a Copa do Brasil de 2007. Além disso, liderou a equipe que chegou à final da Copa Libertadoes de 2008. Ele retorna depois de 11 anos de afastamento e tem missões para cumprir com o objetivo de recuperar o vigor do time.

O jogo de estreia de Renato, desta vez, será neste domingo , às 16h, no Maracanã.

