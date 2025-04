Torcedores do Fluminense projetam títulos com volta de Renato

Além da estreia do Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão 2025, o técnico Renato Gaúcho, apresentado na última sexta-feira pelo clube, também fará seu primeiro jogo à frente da equipe. Afinal, o Tricolor enfrenta o Bragantino, às 16h, pela segunda rodada da competição nacional.

O Jogada10, assim, procurou saber da opinião dos torcedores sobre a contratação do treinador. Fabio acredita que o novo comandante pode rumos com chegada do treinador

“Expectativa muito grande com estreia de Renato e volta do Ganso. Confesso que me animou depois desse período de chuva. Mas expectativa também muito grande (por títulos). Ele tem grande identificação com clube. Eu, especialmente, gosto muito dele por conta do gol de barriga e eu estava no Maracanã. E por onde passa ganha título”, destacou.

Além dele, o mais novato Felipe também gosta de Renato Gaúcho e aponta a Sul-Americana como título que o Tricolor irá conquistar.

“Estou esperançoso. Renato sempre foi um bom treinador. Mano Menezes estava destruindo o Fluminense. Agora com Renato vai dar certo. Se Deus quiser, uma Sul-Americana”, disse o torcedor.

Roberto espera uma boa estreia do treinador.

“Renato vai fazer uma boa estreia e dará certo no Fluminense. Estou pensando positivo junto com ele. Temos que ganhar alguma coisa esse ano” destacou.

Por fim, o Fluminense busca a primeira vitória na competição, já que perdeu para o Fortaleza na estreia por 2 a 0, na Arena Castelão.

Velho conhecido

Renato Gaúcho vai para sua sétima passagem pelo Fluminense. Afinal, ele já comandou o Tricolor em seis oportunidades: 1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009 e 2014. Ao todo, soma 202 jogos, com 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas, com um aproveitamento de 51%.

Além do currículo como técnico, Renato também é ídolo da torcida tricolor desde os tempos de jogador. Ele é o autor do histórico gol de barriga na decisão do Campeonato Carioca de 1995, que em 2025 completa 30 anos. Enquanto atacante, tem 71 jogos e 27 gols pelo clube entre 1995 e 1997.

