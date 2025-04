Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

Atlético e São Paulo se enfrentaram neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por expulsões e grandes atuações dos goleiros, o duelo terminou sem gols, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No primeiro tempo, o Tricolor Paulista foi superior e chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado pela arbitragem. Na etapa final, o Galo dominou as ações, principalmente após a expulsão de Calleri, que ficou apenas 14 minutos em campo. Apesar da vantagem numérica, o time mineiro esbarrou na falta de pontaria e nas boas defesas de Rafael, o melhor em campo.

Com o resultado, o Atlético, comandado por Cuca, marcou seu primeiro ponto na competição. Já o São Paulo, que empatou na estreia em casa e teve o técnico Zubeldía expulso no Mineirão, chegou ao segundo ponto. As duas equipes seguem sem vencer no Brasileirão.

Primeiro tempo dos goleiros

Na etapa inicial, mesmo como visitante, o São Paulo conseguiu propor ataques contra a meta de Everson, obrigando o goleiro do Galo a trabalhar — e bem. Chegou a balançar a rede aos 17 minutos, mas o árbitro anulou o lance por impedimento. O Atlético, mandante, também criou boas chances com Hulk e Rony, mas parou nas defesas de Rafael. No fim do primeiro tempo, o técnico Zubeldía, do Tricolor Paulista, foi expulso após reclamar com a arbitragem. Levou dois cartões amarelos em sequência e, na sequência, o vermelho. A bronca do argentino veio após ele pedir o segundo amarelo para Lyanco, do time mineiro.

Rafael garante ponto para o São Paulo

Por sua vez, no segundo tempo, o São Paulo passou a atacar mais e obrigou Everson a trabalhar novamente. Ferreirinha venceu todas as disputas contra Natanael, o que levou Cuca a substituir o lateral-direito e colocar Saravia. O Atlético também criou chances — numa delas, Hulk apareceu bem, mas a defesa do Tricolor o marcou de perto e impediu uma finalização mais perigosa. Já Scarpa levou perigo ao gol com um chute na área.

Aos 40 minutos, Calleri, que entrou no decorrer da partida, foi expulso após acertar uma cotovelada em Júnior Alonso, do Atlético. Inicialmente, o árbitro mostrou cartão amarelo, mas, após ser chamado pelo VAR, reviu o lance e aplicou o vermelho direto ao atacante argentino. Depois disso, o Atlético pressionou, e Rafael salvou o São Paulo com pelo menos duas grandes defesas. Portanto, confirmando um ponto atuando fora de casa. No final do confronto, Lyanco foi expulso ao levar seu segundo cartão amarelo.

Atlético e São Paulo, próximos jogos

Agora, o Galo volta a campo no dia 10, para enfrentar o Deportes Iquique pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time encara o Vitória no próximo domingo (13), no estádio do Barradão. Contudo, o Tricolor Paulista terá o Alianza Lima no meio da semana, pela Libertadores, e o Cruzeiro no fim de semana, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os jogos acontecem no Morumbis.

ATLÉTICO 0 X 0 SÃO PAULO

Brasileirão 2025 – 2ª rodada

Local: Estádio do Mineirão – MG

Data: 06/4/2025

Público: 28.415

ATLÉTICO: Everson, Natanael (Saravia, 08’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso (Igor Gomes, 40’/2ºT) e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens, intervalo) Scarpa, Cuello (Bernard, intervalo) Hulk e Rony (Júnior Santos, 32’/2ºT). Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, C1édric Soares (Ruan, 47/2ºT); Marcos Antônio, Alisson, Wendell (Enzo, 18 ’/2ºT) Luciano (Matheus Alves, 24’/2ºT) André Silva (Calleri, 24’/2ºT) e Ferreira (Lucas Ferreira, 24’/2ºT) Técnico: Zubeldía

Gols:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Remay (ES)

Cartoes amarelos: Lyanco (ATL); Ferreira, André Silva, Gruezo, auxiliar técnico, Alan Franco (SÃO)

Cartão vermelho: Zubeldía e Calleri (SÃO) e Lyanco (ATL).

