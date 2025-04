Rafael, do São Paulo, enaltece atuação da equipe e cita Ceni para não falar de arbitragem

Rafael salvou o São Paulo no Mineirão diante do Atlético - (crédito: Foto: Rodney Costa/São Paulo FC)

O goleiro Rafael brilhou pelo São Paulo na tarde deste domingo (6), no estádio do Mineirão. Ele garantiu ao menos três defesas importantes em um jogo complicado contra o Atlético, que pressionou bastante, inclusive nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais após a expulsão de Calleri, que ficou apenas 14 minutos em campo.

Após a partida, Rafael comentou o resultado e preferiu não focar nas decisões da arbitragem. Ele citou uma fala recente de Rogério Ceni, que criticou o excesso de reclamações por parte de jogadores e técnicos no futebol brasileiro.

VEJA: Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

“A gente teve uns quatro, cinco contra-ataques bem trabalhados, em que poderíamos ter acertado o último passe. O Emerson também fez duas ou três grandes defesas. Então, acho que foi um jogo bem disputado. É claro que, quando a gente perde um jogador jogando fora de casa, o adversário vem com mais ímpeto. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida defensivamente e não sofremos gol, o que é muito importante”, avaliou o goleiro do Tricolor Paulista.

“Eu não gosto de falar de arbitragem. Na minha visão, ele conduziu bem o jogo. O Rogério falou, dias atrás, que todos nós somos muito chatos com os árbitros — e concordo muito com ele. A gente cria um clima ruim para eles, e precisamos melhorar nisso também. Acho que o Apo fez o que tinha que fazer. Claro que são duas equipes grandes que brigam para vencer, então a disputa faz parte”, completou, reforçando a fala de Rogério Ceni, atualmente técnico do Bahia.

Próximo jogo do São Paulo

O São Paulo ainda não venceu nem perdeu no Brasileirão. Após duas rodadas, acumula dois empates sem gols. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no domingo (13).

