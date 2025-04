Nasce Theo, primeiro filho de Matheus Pereira, do Cruzeiro

Theo, primeiro filho do meia Matheus Pereira, nasceu neste domingo (6), em Belo Horizonte (MG). A criança é fruto do relacionamento do atleta com a esposa Thalyta Lima. Por conta da expectativa pelo nascimento de Theo, o jogador de 28 anos foi dispensado das últimas viagens do Cruzeiro.

Assim, tornou-se baixa para a partida contra o Internacional, na noite deste domingo (6). Pelo mesmo motivo, o camisa 10 da Raposa também ficou de fora da partida contra o Unión Santa Fé (ARG), pela Sul-Americana na última terça-feira (1).

Dessa forma, o último jogo de Matheus Pereira pelo Cruzeiro foi na vitória sobre o Mirassol por 2 a 1, na primeira rodada do Brasileirão, dia 29/3. O meia, inclusive, também não foi a campo nos jogos-treinos contra Botafogo (3 a 3) e Bragantino (1 a 1), ambos também no final de março.

Matheus Pereira está com 28 anos e defende pela primeira vez um clube brasileiro na carreira. Afinal, foi revelado pelo Sporting (POR) e depois rodou por clubes da Europa e do Oriente Médio até chegar ao Cruzeiro em julho de 2023. Desde então, são 12 gols e 17 assistências em 83 jogos oficiais.

