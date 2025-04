Mirassol busca empate nos acréscimos com o Fortaleza

O Mirassol fez sua estreia em casa na elite do futebol brasileiro neste domingo (6) e, com muita determinação, conseguiu buscar o empate nos acréscimos contra o Fortaleza, conquistando seu primeiro ponto no Brasileirão. No primeiro tempo, Emmanuel Martínez marcou um golaço para os visitantes. No entanto, o atacante Cristian, que entrou no segundo tempo, aproveitou a chance e marcou o gol de empate do time do interior de São Paulo: 1 a 1.

Com o resultado, o Leão do Pici, comandado por Juan Pablo Vojvoda, chegou a quatro pontos em dois jogos — já que havia vencido o Fluminense na estreia por 2 a 0. Já o Mirassol soma um empate e uma derrota. O duelo também marcou o primeiro confronto da história entre as duas equipes.

VEJA: Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

Fortaleza controla etapa inicial

Nos primeiros 45 minutos, o Fortaleza ignorou o fato de atuar fora de casa e levou perigo ao gol de Muralha desde o início. Logo aos 14 minutos, abriu o placar com uma bela finalização de Emmanuel Martínez, que acertou um chute de fora da área. Em seguida, o Mirassol tentou equilibrar o confronto; no entanto, não conseguiu ameaçar João Ricardo. Na sequência, o goleiro do time paulista evitou que o Leão ampliasse o marcador ao defender dois chutes consecutivos — o primeiro, de Moisés, e o segundo, de Deyverson. Ainda assim, o Fortaleza manteve o controle da partida e continuou pressionando até o intervalo.

Mirassol mexe bastante e busca o empate

No segundo tempo, o técnico Rafael Guanaes, portanto, fez várias mudanças no Mirassol e encheu o time de jogadores ofensivos. No entanto, sem organização, a equipe não conseguiu ameaçar a meta de João Ricardo. Já o Leão do Pici soube se defender bem. Também fez alterações para conter o rival: David Luiz entrou na zaga no lugar de Mancuso, que já tinha cartão amarelo.

Mesmo assim, o Mirassol chegou ao empate com o oportunismo de Cristian. Ele entrou durante a partida e marcou o gol que garantiu o primeiro ponto do time paulista na elite do futebol nacional.

Próximos jogos das equipes

No domingo (13), o Mirassol, novato na primeira divisão, enfrenta o Bahia, na Fonte Nova. No mesmo dia, o Fortaleza recebe o Internacional no Castelão, seu estádio.

MIRASSOL 1 X 1 FORTALEZA

Brasileirão 2025 – 2ª rodada

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 06/4/2025

MIRASSOL: Alex Muralha, Lucas Ramon (Daniel Borges, 40 ‘/2ºT) Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura (Gabriel, 15’/2ºT) José Aldo, Danielzinho, Fabrício Daniel (Cristian, 15’/2ºT) Yuri Castilho (Davó, 24’/2ºT) e Clayson (Maceió, 25 ‘/2ºT) Técnico: Rafael Guanaes

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso (David Luiz, 20’/2ºT) Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha, Yago Pikachu, Emmanuel Martínez (Pol Fernández, 34’/2ºT Moíses (Allanzinho, 23’/2ºT) e Deyverson (Lucero, 38’/2ºT) Técnico: Vojvoda

Gols: Emmanuel Martínez, 14’/1ºT (0-1); Cristian, 47’/2ºT (1-1);

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio ( DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartoes amarelos: Clayson, Reinaldo, Cristian (MIR); Emmanuel Martínez, Mancuso, Pol Fernández (FOR)

Cartão vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.