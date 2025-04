Santos cede o empate ao Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

Santos e Bahia empataram em 2 a 2 neste domingo (6), em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão na Vila Belmiro. Erick abriu o placar para os visitantes. No entanto, o Peixe voltou bem melhor do intervalo e marcou com gols de Thaciano e Diego Pituca. Ainda assim, cedeu o empate no finalzinho do jogo, e Luciano Juba deixou o dele.

Este foi o primeiro jogo do Santos em casa no Brasileirão desde o fatídico rebaixamento em 2023. O Peixe ainda não pôde contar com Neymar, que trabalha para retornar na próxima rodada. Fato é que o o Santos aparece em 16º lugar, com um ponto, enquanto o Bahia está em 13º, com um ponto a mais.

O Santos começou avassalador, indicando que dominaria a partida. Tiquinho Soares e Rollheiser perderam grandes oportunidades antes dos oito minutos, quando o Bahia respondeu com ótimas chances de Willian José. Aos 16, Luciano Juba encontrou ótimo passe para Erick, que invadiu a área e abriu o placar para o Tricolor.

O Santos sentiu o golpe. Assim, viu o Bahia crescer e dominar o jogo até a ida para o intervalo. O volante Erick, aliás, teve as melhores oportunidades. Tiquinho Soares também apareceu, mas desperdiçando grande lance aos 45 minutos.

O Peixe voltou do intervalo com Thaciano no lugar de Barreal. E a mudança deu resultado. Afinal, aos quatro, Soteldo cruzou, Thaciano ajeitou de peito para Guilherme. No entanto, a bola caiu e sobrou para o próprio camisa 16 balançar as redes. O autor do gol teve outras oportunidades, enquanto Guilherme tentou levar perigo em cobrança de falta.

Aliás, falando em bola parada, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou pênalti em lance de Erick Pulga aos 15. No entanto, a bola não bateu na mão e sim no rosto. O VAR interveio, e, claro, a jogada foi anulada. O ponta do Bahia, inclusive, apareceu novamente, aos 27, mas agora cabeceando com perigo.

Bahia cresce no finalzinho, empata e quase vira

No entanto, quem fez o segundo gol foi o Santos, com Diego Pituca de fora da área aos 37. Quando a partida caminhava para vitória do Peixe, o Tricolor encontrou o empate. Aos 44, Cauly encontrou Luciano Juba, que invadiu a área e balançou as redes. O confrronto virou “pelada”, com boas chances para os dois lados, principalmente tricolor, que chegou com Cauly e Pulga. O Peixe respondeu com Veron e Guilherme.

Próximos compromissos

O Santos volta a campo agora no próximo domingo (13), quando visita o Fluminense na provável primeira partida de Neymar neste Brasileirão. A bola vai rolar às 19h30 no Maracanã. O Bahia, por sua vez, recebe o Mirassol no mesmo dia, mas às 16h. Antes, porém, o Tricolor visita o Nacional na quarta-feira (9), pela segunda rodada da Libertadores.

SANTOS 2 X 2 BAHIA

Brasileirão-2025 – 2ª rodada

Data e horário: 06/4/2025, às 20h30 (de Brasília).

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 8.796

Renda:R$ 499.201,25

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca, aos 29′ do 2T) e Barreal (Thaciano – Intervalo); Rollheiser (Soteldo – Intervalo), Guilherme (Gabriel Veron, aos 46′ do 2T) e Tiquinho (Deivid Washington, aos 30′ do 2T) Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly, aos 20′ do 2T), Erick e Rodrigo Nestor (Jean Lucas, aos 20′ do 2T); Ademir (Kayky, aos 20′ do 2T), Iago (Erick Pulga – Intervalo) e Willian José (Lucho Rodríguez, aos 33′ do 2T) Técnico: Rogério Ceni

Gols: Erick, aos 16′ do 1T (0-1); Thaciano, aos 4′ do 2T (1-1), Diego Pituca, aos 36′ do 2T (2-1) e Luciano Juba, aos 44′ do 2T (2-2)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Gil, João Schmidt e Soteldo (SAN); Caio Alexandre e Erick (BAH)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.