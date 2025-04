Arrascaeta se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo

Arrascaeta foi decisivo no triunfo do flamengo sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois de marcar um dos gols do triunfo do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vitória pela 2ª rodada do Brasileirão, Arrascaeta se tornou o segundo maior artilheiro gringo do clube, com 76 gols. Agora, o uruguaio só está atrás do argentino Doval, que tem 94.

O jogador, aos 76 minutos do segundo tempo, roubou a bola da Janderson e iniciou uma bonita jogada para recolocar o Rubro-Negro à frente no placar, no Barradão. Assim, ao manter a posse de bola, o meio-campista invadiu a área e, de bico, sacramentou a primeira vitória na competição nacional.

“Um campo que é sempre é difícil. Como ano passado também, a gente teve que brigar muito para ganhar o jogo. Fui feliz nesse lance. Às vezes, quando eu estou concentrado, fico vendo jogadores como Ronaldo e Romário, que também que fez muitos gols bonitos. Então, feliz por mais um gol bonito”, frisou.

Com o recorde, Arrascaeta o paraguaio Benítez, que soma 75 gols pelo Flamengo. Nesse sentido, o artilheiro ainda é o segundo estrangeiro que mais vestiu a camisa rubro-negra com 304 partidas a frente de Doval (263) e Garcia (273) e atrás somente do paraguaio Modesto Bria (369).

Por fim, a equipe volta a campo na quarta-feira (9) contra o Central Córdoba, às 21h30, pela Libertadores. Na estreia pelo torneio continental, o time bateu o Deportivo Táchira, na Venezuela, por 1 a 0.

Confira os 10 maiores artilheiros gringos do Flamengo

1º – Doval – 94 gols (20/04/1969 a 16/12/1975)

2º – Arrascaeta – 76 gols (23/01/2019 até os dias de hoje)

3º – Benítez – 75 gols (29/03/1962 a 10/05/1956)

4º – Petkovic – 57 gols (12/02/2000 a 13/03/2022 e 21/06/2009 a 05/06/2011)

5º – Valido – 44 gols (22/08/1937 a 29/10/1944)

6º – Guerrero – 43 gols (08/07/2025 a 2/07/2018)

7º – González – 31 gols (18/08/1938 a 31/12/1939)

8º – Fritz Engel – 23 gols (22/03/1936 a 03/07/1938)

9º – Cosso – 20 gols (27/07/1937 a 02/01/1938)

10º – Espanhol – 16 gols (25/03/1961 a 08/07/1964)

