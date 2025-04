Vídeo: hotel de Cristiano Ronaldo pega fogo no Marrocos

Um incêndio de grande proporção atingiu o Pestana CR7 Hotel, estabelecimento de luxo localizado na cidade de Marraquexe, em Marrocos, e que pertence ao atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. O caso ocorreu no último sábado (05) e apesar do susto entre hóspedes e funcionários, não houve registro de feridos.

Veículos da imprensa local indicam que o fogo teve início em um dos quartos dos 168 quartos do hotel. As causas estão passando por investigações e ainda não houve qualquer esclarecimento das autoridades competentes. Contudo, segundo a administração do estabelecimento, “o incêndio foi rapidamente controlado graças à rápida intervenção dos bombeiros, que conseguiram apagá-lo sem registar qualquer vítima”.

“A reação dos funcionários foi fundamental”, destacou outra fonte do Morocco World News. Aliás, a administração reforçou que o uso correto dos sistemas de segurança do hotel ajudou os bombeiros a conter o avanço do fogo. Dessa maneira, todos os presentes foram mantidos em segurança, sem qualquer registro de feridos.

Conforme os gestores do local, a operação do hotel segue normal, sem alterações no atendimento. Ainda não há uma estimativa oficial sobre os danos materiais causados pelo incêndio. Entretanto, a rápida resposta das equipes envolvidas certamente evitou consequências mais graves.

#Maroc ???????? – Un début d’incendie s’est déclaré ce samedi 5 avril dans l’une des chambres de l’hôtel Pestana CR7 Marrakech. Grâce à l’excellente réactivité des équipes sur place et à l’intervention rapide des secours, le feu a été immédiatement maîtrisé, apprend-on du groupe… pic.twitter.com/cXreEO8jH7 — Morocco News ???????? (@Moroccolitik) April 6, 2025

Hotel de Cristiano Ronaldo

O Pestana CR7 Marraquexe, inaugurado em 2021, é um dos principais empreendimentos da parceria entre o astro português e o Grupo Pestana. Com 168 quartos, dois restaurantes, piscina, spa e academia, o hotel se consagrou como uma das opções mais procuradas por turistas que visitam a cidade marroquina.

Anteriormente, o mesmo hotel ganhou destaque por ter servido como abrigo temporário para turistas e moradores durante o terremoto que atingiu o Marrocos em setembro de 2023. Essa atuação humanitária contribuiu para reforçar a imagem do empreendimento como um ponto de apoio em momentos de crise.

