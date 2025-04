Neymar mantém otimismo apesar do empate do Santos na Vila: ???Vamos nos recuperar???

Neymar esteve no vestiário da Vila antes do confronto entre Santos e Bahia, no Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução instagram )

Neymar esteve com o elenco do Santos após o empate por 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda se recuperando de uma contusão, ele conversou com os demais jogadores e incentivou o grupo antes da partida. Após o jogo, lamentou o resultado nas redes sociais e afirmou que o Peixe perdeu dois pontos.

O Santos, aliás, espera contar com Neymar 100% para o jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada. Ausente das primeiras partidas do Brasileirão, o atacante ainda tem presença incerta no Maracanã. Mas caso seja relacionado, dificilmente começará entre os titulares. A última vez, aliás, que ele entrou em campo foi em 2 de março, nas quartas de final do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino.

VEJA: Santos cede o empate ao Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

“Hoje perdemos +2 pontos! Mas tenho certeza de que vamos nos recuperar… Agora é trabalhar e melhorar”, publicou Neymar após o empate com o Bahia.

No final de contrato que vai até 31 de junho, Neymar segue em tratamento por conta de uma lesão na coxa esquerda. Ele ainda pode disputar até 12 jogos pelo Santos, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A diretoria do Peixe já iniciou conversas sobre seu futuro, mas ainda não há definição. O próprio jogador já manifestou o desejo de voltar à Europa.

